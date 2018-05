El sector salud y la industria farmacéutica se reunirán el próximo 2 de junio con los candidatos a la presidencia de México, y es que no ven clara ninguna propuesta.

“Estamos en el sector un poco preocupados porque en ninguno de los planes de Nación que hemos podido ver, por parte de los candidatos no hemos visto que él área de salud sea prioritaria, hay menciones pero debería ser parte de un punto en la agenda y no lo vemos, y es por eso qué decidimos si ellos no lo mencionan, vamos a platicar con ellos, por eso se llama platiquemos de salud con los candidatos”, dijo a El Economista la Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (Anafam), que preside Dagoberto Cortés.

En el marco de la presentación del foro SALUD MX, Guillermo Torre, rector de TecSalud y Héctor Valle, presidente ejecutivo de Funsalud, coincidieron que hace falta saber las propuesta de campaña en relación a la atención primaria y la inversión, a qué le apostaran los candidatos y cuánto invertirán, que den una propuesta seria, porque pareciera que sólo han mostrado interés en narcotráfico e inseguridad.

“Hemos elaborado una serie de preguntas para que nos den una orientación de hacia dónde va cada candidato en función de un sistema de salud, de acceso, en dónde quedaría el provisionamiento de medicamentos, prevención. Y una vez dado a conocer el ganador poder trabajar con ellos ya teniendo conocimiento hacia dónde va orientado su trabajo”, compartió en entrevista Dagoberto.

Exhortaron por una reforma de salud, porque de no dar inicio a los cimientos de una, México estará entrando en una crisis de salud en 10 años, por lo que acotaron que es momento de hacer una reforma estratégica que atienda las problemáticas que se tienen en el sector.

“Estamos discutiendo dos puntos, darnos cuenta que salud es prioritario, y necesitamos que todos nos demos cuenta, hecho eso debemos pasar a encontrar avenidas de trabajo conjuntas. Dado la coyuntura y momento que vive el país ante un cambio de gobierno, es momento de salir y discutir para ayudar en la conformación de salud que haga sentido hacia delante en muchos años”, expuso Héctor Valle.

Por su parte, Guillermo Torre mencionó que las sinergias entre público y privado genera un ambiente constructivo.

En abril El Economista informó que será en el marco del tercer debate, de los contendientes a la presidencia, que se integre el tema de salud, “lo cual da muestra de que es de interés de los candidatos en general. Y a través de Funsalud y varias instituciones estamos generando una serie de preguntas para todos los candidatos de forma que podamos conocer a mayor juiciocidad de qué se trata y qué planes tienen para el sector”, comentó el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), Rafael Gual Cosio.

Funsalud y TecSalud evaluarán el servicio en salud

Anunciaron que trabajan en un programa para evaluar el desempeño de los hospitales públicos y privados, porque “hoy la gente hace actos de fe sin saber cómo es el comportamiento de la unidad”.

Detallaron que al momento están en la elaboración de la herramienta, y podría ser que en 2019 se tuvieran los primeros resultados. Participan Funsalud, Tecnológico de Monterrey, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), y la Asociación Mexicana de la Investigación e Innovación Farmacéutica (AMIIF).

Explicaron que a diferencia de la ya certificación de salubridad, en la herramienta que ellos trabajan se irá a profundidad con una medición de resultados, por ejemplo, saber de los transplantes que se hacen cuántas personas sobreviven y por cuánto tiempo.

