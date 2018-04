Buenos Aires, Arg. El sector de viajes y turismo a nivelo mundial reiteró la necesidad de que México cuente con un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México pues en un sector competitivo, las aerolíneas se basan en dos factores al momento de elegir nuevos destinos: dónde hay más demanda pero también dónde pueden volar con más facilidad sus aviones.

“El Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) se necesita desde ayer; es urgente para el crecimiento del país contar con un aeropuerto del nivel de los que existen en el mundo. Cancelarlo sería un retroceso. Sí es importante, desde el punto de vista del turismo, que se le de velocidad a ese proyecto, que implicaría más crecimiento, más viajeros y más empleo”, señaló Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

En encuentro con medios en el marco de la Cumbre Mundial del WTTC, Guevara puntializó que en México no se puede hacer lo contrario a lo que están impulsando otros países como Argentina, que tiene el plan de construir más aeropuertos. “A nivel mundial, sería un mal mensaje para la iniciativa privada el que no se construyera [el NAIM]. Aerolíneas que están hoy aquí [en Argentina] no vuelan a México, por ejemplo Tap Air Portugal, pues por el tipo de aviones que manejan no pueden aterrizar en aeropuertos como el existente. Entonces, estas aerolíneas en lugar de abrir rutas a México abrirían a otros destinos. México tiene mucha demanda pero necesitamos la infraestructura”.

Colaboración entre sector privado y público

La presidenta del WTTC también destacó la importancia de que el sector privado y público trabajen juntos para que se pueda sostener el crecimiento en el mercado turístico.

“La preocupación que existe en el sector privado es cómo vamos a mantener el crecimiento en los viajeros con la infraestructura y procedimientos que tenemos hoy en día. Es fundamental que trabajemos de la mano el sector privado y público para ser más eficiente el proceso”, destacó Guevara .

Ejemplificó con el caso de implementar la biometría en todo el sistema de viajes, “que cuando tú llegues a un país, con tu cara y con tus huellas puedas pasar migración y ya sepan exactamente quién eres y no tardes horas haciendo fila. El uso de biometría, para eso se tiene que poner de acuerdo el sector privado con el público, con el objetivo de incrementar la eficiencia y seguridad”.

Guevara señaló que para este año prevén un crecimiento del PIB turístico mundial de 4%; en el 2017 fue 4.6%, mayor al del 3% que registró la economía global.