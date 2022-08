Buscan “empoderar” a los trabajadores. Anuncian apertura del Centro Laboral en la UAQ

México tiene una deuda muy grande con la democracia sindical y es el momento de empoderar a la base trabajadora porque la oportunidad de organizarse no va a estar siempre, afirmó Javier Salinas, director del Centro Laboral de la Universidad Autónoma de Querétaro.



Acompañado por líderes de sindicatos independientes, anunció la apertura de este Centro Laboral, cuyo objetivo será asesorar a los trabajadores sobre sus derechos y la manera en la cuál pueden organizarse para llevar a cabo una negociación colectiva.



Salinas destacó en conferencia de prensa la colaboración del Solidarity Center y el Centro Laboral de la Universidad de California para conformar este espacio donde están incluidos 150 representantes de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, y académicos.



“Vamos a funcionar como un puente, generar alianzas. La agenda del Centro laboral la marcarán los trabajadores”, subrayó Salinas.



Destacó que lo importante es generar lazos de solidaridad no solo a nivel nacional sino transnacional.



Salinas advirtió que a pesar de que en mayo del 2023 vence el plazo para legitimar los contratos colectivos de trabajo, a la fecha solamente 5,000, de los 500,000 que existen en el país, han pasado por este proceso. Y de estos sólo 50 han sido rechazados.



Por ello, dijo, es necesario crear estos espacios de acompañamiento para evitar caer en la simulación en las relaciones laborales.



Javier Salinas comentó que si hay un acercamiento por parte de trabajadores que busquen presentar una queja ante el Mecanismo de Respuesta Rápida, en el marco del T-MEC, el Centro puede asesorarlos.



En su oportunidad, Imelda Jiménez, secretaria de Asuntos Políticos del Sindicato Minero, se refirió al caso de Teksid Hierro, el cual derivó en una queja laboral en el marco del T-MEC.



Aseguró que después de una lucha de ocho años, la justicia se logró con alianzas internacionales, con la participación del Solidarity Center y el centro laboral de la Universidad de California.



“Todo lo legal estaba hecho pero no se hacía justicia. Con alianzas internacionales se hizo justicia”, subrayó.



Por su parte, Pedro Luévano, coordinador general de FESIIAAAN, expuso que una de las rutas de acción para una transformación de fondo es impulsar un proceso de unidad por rama industrial o por cadena productiva para que los sindicatos no estén aislados.



Además de una política de formación entre los trabajadores para que conozcan cuáles son las fortalezas y debilidades de sus empresas.



También propuso que el sindicalismo no solo se promueva entre las empresas exportadoras sino en otros sectores como el de construcción y trabajadores del campo.



Abelina Ramírez, secretaria general del Sindicato Independiente de Jornaleros Agrícolas, comentó que todos los trabajadores tienen derechos, pero lamentablemente se han violentado y pisoteado.



Afirmó que sigue habiendo amenazas y represalias en contra de los trabajadores del campo que se afilian a sindicatos independientes.



Además del Centro Laboral en la Universidad Autónoma de Querétaro se tiene pensado abrir otras sedes en otras universidades del país, anunció Beatriz García, directora adjunta del Centro de Solidaridad México.



