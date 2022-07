El presidente de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), Alex Theissen, consideró que la falta de unos 54,000 operadores de camiones y autobuses en México es un tema que se debe atender como sector, por lo que ya inició conversaciones con otras organizaciones para establecer una agenda común, la cual planean acercar a las autoridades para que atiendan la parte que les corresponde.

“El déficit no es del último año. Han entrado y salido operadores, pero también debemos decir que nos falta precisión. Hoy tenemos más que hace un año, el asunto es que no hemos podido captar el crecimiento del comercio. Faltan 54,000 porque la demanda sigue y hay que traer más camiones y operadores. El país está exportando más, aunque no crezca nuestra economía el transporte sigue”, comentó.

En entrevista, Theiseen dijo que la falta de operadores forma parta de una agenda que la ANTP (que agrupa a empresas como Lala, Grupo Modelo, Oxxo, Danone, Mabe o La Corona) ha impulsado desde hace varios para buscado dignificar la industria del autotransporte.

“Ahora vamos a trabajar en equipo porque el problema nos afecta igual a todos. Somos usuarios y por lo tanto tenemos que ayudar a los transportistas y los fabricantes nos tienen que ayudar también a atender las problemáticas que son de la industria, en este caso la falta de operadores. Puede haber diferentes impactos en una cámara o asociación, pero el mercado es el mismo y todos padecemos el problema”, agregó.

Entre las organizaciones con las que ya hay pláticas están: la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

¿Qué razones encuentran para la falta de operadores en su sector?

No puedo decir con presión, hay muchos factores y uno de ellos es que el mundo ha cambiado y algunas profesiones ya no son tan atractivas, pero puedo decir que parte de lo que tenemos que resolver también para vuelve el interés de un operador es no haya tanta inseguridad, abuso de las autoridades (gruyeros, estudiantes que toman las unidades o casetas) o las extorsiones, porque quien se sube a una unidad tiene también que enfrentar esas situaciones externas.

¿Cuál es el siguiente paso como sector?

Establecer equipos de trabajo para ir atendiendo los temas, como lo acordamos en nuestro reciente Foro nacional de transporte de mercancías, y ver qué debemos a hacer cada uno de nosotros como representantes del gremio para establecer un plan de trabajo. Como sector privado tenemos que proponer ideas y luego llevarlas ante las autoridades para que atiendan lo que corresponde, como la inseguridad, en donde ya hay acuerdos previos.

