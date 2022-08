Asesoran a empresas de Jalisco y Aguascalientes para exportar a EU

Guadalajara, Jal. Debido a que hay cada vez más empresas jaliscienses interesadas en expandirse y conquistar nuevos mercados internacionales, la Cámara de Empresarios Latinos de Houston (CELH) organizó reuniones de trabajo con empresarios de Jalisco y Aguascalientes.

El objetivo es que las empresas interesadas en exportar, reciban asesoría en áreas como logística, administración, medio ambiente y temas legales, para que estén preparadas al momento de iniciar el comercio internacional, dijo a El Economista la presidenta de la Cámara, Adriana González.

“Uno de los objetivos más importantes es la educación; todos queremos exportar e importar, expandirte mundialmente, pero hay que saber cómo hacerlo”, subrayó.

De acuerdo con González, el organismo empresarial detectó que muchas de las empresas interesadas en exportar al mercado estadounidense no estaban preparadas para hacerlo.

“Lo que notamos es que la gente que quería exportar no estaba lista; entonces, gastaba el dinero para ir a Estados Unidos, no solo a Houston, a cualquier parte de Estados Unidos, y no tenía la cantidad de producción que se necesitaba; no tenían el dinero aquí para soportar seis meses allá, porque no es llegar y en 24 horas tener un cliente”.

Citó el caso de un productor de aguacate que una vez que se enfrentó a los grandes compradores del fruto en la Unión Americana, se dio cuenta que su cultivo era insuficiente, por lo que la CELH hizo la conexión con otros productores aguacateros para que juntos, pudieran reunir la cantidad de producto que les demandaba el mercado estadounidense.

“La idea no es llevarnos los negocios, la idea es que ustedes crezcan aquí para mejorar la economía y darle trabajo a la gente de aquí; aquí tenemos asesores que son mexicanos que tienen oficinas aquí para ayudar a que las empresas crezcan aquí y en un momento dado, puedan exportar”, subrayó Adriana González.

Actualmente la CELH cuenta con 496 empresas afiliadas de todos giros y tamaños.

Patrocinio deportivo

Una de las empresas jaliscienses que ya exporta sus servicios a Estados Unidos es Grupo Media Frame, dedicada a la comercialización en cine y televisión. Actualmente, a través de su unidad de negocio, Joesports, comercializa canales y eventos depotivos.

“Joesports en Estados Unidos que comercializa canales deportivos y patrocinios en equipos deportivos para llevar las marcas mexicanas que se quieran anunciar en Estados Unidos o, viceversa, empresas de Estados Unidos que se quieran anunciar en México”, dijo a El Economista el Gerente de Ventas de la empresa tapatía, Ricardo Cruz.

Por su parte, Karyn Ortiz, ejecutiva para el área internacional, afirmó que el patrocinio en equipos deportivos es la parte que más interesa a las empresas mexicanas para anunciarse en Estados Unidos.

“En beisbol tenemos 18 equipos. El patrocinio es para que la marca los acompañe durante toda la temporada, durante los partidos y durante los eventos que organizan”, indicó.