Un total de cuatro aviones A320 que operaban con Interjet fueron decomisados por sus arrendadores, confirmó la aerolínea a A21, señalando que dadas las circunstancias actuales a nivel mundial, la empresa mexicana accedió sin ningún problema.

“Consideramos que las condiciones que nos estaban dando los arrendadores no eran las convenientes y ellos decidieron tomar cuatro de sus aviones. Nosotros no tenemos ningún problema. Ahorita lo que quieren las aerolíneas es ahorrar lo más que se pueda” señaló la empresa.

De acuerdo con FlightRadar24, los cuatro aviones A320 en cuestión cuentan con las matrículas XA-INJ, XA-ABC, XA-JRM y XA-APO. Su última operación fue un vuelo a Phoenix, Arizona, el pasado 24 de marzo. Un quinto avión, con matrícula XA-MAP, viajó hoy, 25 de marzo, a la ciudad estadounidense.

FlightRadar24 registra otros tres vuelos de Interjet en el aeropuerto Phoenix Goodyear en Arizona durante los últimos dos días.

Por su parte, una fuente cercana a la compañía y que solicitó el anonimato, señaló que no fueron cuatro aviones, sino doce, los que están siendo entregados en Arizona, aunque de los otros cinco no se sabe exactamente si fueron entregados ya o están por enviarse. Y añadió que la entrega ya estaba prevista desde antes de la contingencia porque las rentas no se ha liquidado.