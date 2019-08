El arancel de 18.48% que aplicará el Departamento de Comercio de Estados Unidos a las importaciones mexicanas de barriles de acero, no es una medida de represalia, pues forma parte de una investigación por dumping, sostuvo la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín.

“Esto es parte de la relación compleja que tenemos con Estados Unidos, todos los días tenemos investigaciones de dumping. No es nada extraordinario”, acotó en entrevista en el marco del “Pacto Oaxaca”.

El pasado martes, el Departamento de Comercio de Estados Unidos acusó a México de dumping en sus exportaciones de barriles de acero inoxidables, por lo que informó, a partir de septiembre se implementará un arancel de 18.48% a estos productos.

La titular de la Secretaría de Economía refirió que esta investigación tiene antecedente desde 2017 o 2018, y “es simplemente a un producto en particular, a tres empresas en particular, no es una política generalizada, les podría decir que tenemos investigaciones de daño de otros productos por dumping”.

Graciela Márquez instó a los empresarios a retroalimentar a la Secretaría de Economía con información exacta para hacer las investigaciones.

La funcionaria insistió que no se tata de una medida extraordinaria por parte de Estados Unidos sino que forma parte de la relación compleja que se tiene con ese país.

El presidente de la Canacero, Máximo Vedoya comentó que es una partida “muy chiquita” que se hace de un tambor elaborado de hierro y acero, que se analizará. Recordó el arancel diferenciado hasta 177% a las estructuras de construcción, sí es un problema mucho más grave, en el cual la dependencia de Economía está actuando, ayudando a las empresas.

“Estamos trabajando en conjunto con Secretaría de Economía para ver cómo podemos hacer revertir la decisión en el proceso de dumping por las estructuras, eso es muy importante y sí hay un trabajo muy importante de equipo con Economía, la dependencia entiende el problema ayer estuvimos revisando el problema con los secretarios para ver cómo revertimos el problema, y tengo la confianza de que lo vamos a hacer”, confió Vedoya.