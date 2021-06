El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá al Congreso de la Unión tres reformas, una de ellas constitucional para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga preponderancia del 54% en el mercado y resto los particulares.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que no deseaba emprender una reforma constitucional en materia eléctrica para revertir la reforma energética aprobada en el pasado sexenio. Sin embargo, indicó que los amparos que jueces otorgaron a la reforma legal que emprendió su gobierno, lo orillaron a tomar esa decisión.

“Una (reforma) que fortalezca a la Comisión Federal de Electricidad, porque durante el periodo neoliberal apostaron por destruir a la CFE para dejarle el mercado de la industria eléctrica a los particulares, sobre todo a las empresas extranjeras". “Necesitamos una reforma para que no paguen más por la luz los usuarios domésticos, los pobres, los integrantes de clase media, que las grandes corporaciones, porque así está ahora", dijo.

“No es para que desaparezcan estas empresas particulares, van a continuar, pero vamos a poner orden, para que el 54% del mercado corresponda a la CFE y el 46% a particulares, porque ahora como está la ley (…) aunque tenga capacidad de generación la CFE, no se le permite subir energía eléctrica a la red, no se le permite el despacho, tienen que subir primero las particulares y luego las plantas de la Comisión, cuando se trata de una empresa pública”, argumentó el mandatario.

López Obrador dijo que “yo no quería llegar a una reforma constitucional en materia eléctrica, por eso se hizo una reforma a una ley para resolver este problema, pero todavía no se publicaba la ley y empezaron a aprobarse por los jueces los amparos ¿entonces qué nos queda? una reforma constitucional”.

El primer mandatario mencionó que cumplirá con su tarea de hacer la propuesta en esta materia al Congreso de la Unión, pero dejará que los legisladores federales decidan si la aprueban o no.

“Si los legisladores dicen que no, yo ya cumplí. Si ellos quieren seguir apoyando esta injusticia, el que empresas particulares tengan mejor trato que la CFE, que asuman su responsabilidad”, sentenció.

Garantiza no aumento de impuestos

El titular del Ejecutivo federal insistió en que durante su sexenio no habrá incremento de impuestos ni al precio de los combustibles.

“No van a haber reformas promovidas por el Ejecutivo para aumentar impuestos, porque ayer se habló de una reforma fiscal y antes, cuando se hablaba de una reforma fiscal era aumento de impuestos. Que no se vaya a confundir nadie: no hay aumento de impuestos. No hay aumentos en términos reales de los precios de los combustibles, no hay gasolinazos ni en el corto ni en el mediano ni en el largo plazo, en todo el sexenio, no hay aumento de impuesto. No hay aumentos en el precio de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz”.

Finalmente, López Obrador dijo que las otras dos reformas que propondrá al Congreso serán en materia electoral y otra para pasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

