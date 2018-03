El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se ha fortalecido y con ello ha facilitado el financiamiento para el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), pues del 2013 al 2017 los ingresos operativos de la terminal aérea se duplicaron al crecer 143% a 13,027 millones de pesos.

Este avance se explica en gran medida por un extraordinario incremento de los ingresos por la tarifa de uso de aeropuerto (TUA), resultado de ajustes por arriba de la inflación en el 2014 y el 2018 a los viajeros internacionales, cuya recaudación se triplicó durante ese periodo al pasar de 2,705 millones a 8,731 millones de pesos, de acuerdo con información del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), que administra el AICM y se encarga, además, de la construcción del NAIM.

De enero del 2014 a la fecha, la TUA para vuelos internacionales se encareció nada menos que 125% a 44.07 dólares (desde 19.54 dólares), en tanto que en vuelos nacionales subió 38% a 21.96 dólares (desde 15.91 dólares).

Estas subidas obedecen a la necesidad de un mayor flujo de efectivo para cumplir con los pagos de intereses de la deuda que el GACM ha colocado en los mercados financieros para financiar la construcción del NAIM y que a la fecha suman ya 6,000 millones de dólares, aunque existe la expectativa de que se eleve a 8,500 millones en los próximos meses, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La TUA es un cargo en los boletos de avión que pagan los viajeros y que recaudan las aerolíneas, pero que transfieren íntegro a la terminal aérea. De acuerdo con la dirección del GACM, a cargo de Federico Patiño, el AICM se encontraba rezagado en el nivel de TUA que cobraba respecto del resto de los aeropuertos del país, según parámetros nacionales e internacionales. Sin que ello implique que la terminal capitalina deje de cumplir con sus requerimientos de inversión para mantenerse operativa hasta el día que deba cerrar.

En los últimos cuatro años, los ingresos por TUA pasaron de participar con 50 a 64% de los ingresos operativos del GACM, que también se nutren los ingresos aeronáuticos (excluyendo la TUA) y no aeronáuticos.

Sobre estos últimos, los aeronáuticos se han mantenido estables con un aumento de apenas 9% a 1,267 millones de pesos, lo que no ha sucedido con los no aeronáuticos, que muestran una expansión notable al escalar 128% a 3,389 millones de pesos. El buen desempeño de los ingresos no aeronáuticos se relaciona con la renegociación que hizo el GACM del contrato que mantenía con la empresa Fumisa sobre el aprovechamiento de los espacios para locales comerciales del aeropuerto, que ha pasado al control del GACM.

Del 2013 al 2017, los gastos del AICM también se han incrementado, pero en una proporción menor de lo que crecieron los ingresos. Los costos subieron así 66% a 6,956 millones de pesos, pero dado su menor dinamismo respecto del avance de los ingresos, el flujo operativo del AICM mejoró espectacularmente, al pasar de 1,173 millones a 6,071 millones de pesos; es decir, prácticamente se quintuplicó.

Vienen más recursos

Esta semana, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, aseguró que la construcción del NAIM está por sumar 2,500 millones de dólares de financiamiento privada, con una línea de crédito y la colocación de un fideicomiso de inversión en energía e infraestructura (Fibra E) a 6,000 millones de dólares que ya se tienen. “Serán 8,500 millones de dólares ya comprometidos”, dijo el martes.

La línea de crédito contingente por 1,000 millones de dólares ya está “amarrada”, dijo, y la colocación del Fibra E el próximo 23 de marzo —que no estaba contemplada en el esquema original de financiamiento— aportará 1,500 millones de dólares más al GACM. Los 8,500 millones representan así 64% del costo total de la obra, que está valuada en 13,300 millones de dólares.

