Coordinación interinstitucional y atención a las causas consolidan avances en seguridad para las y los poblanos

El primer semestre de 2026 registra una reducción generalizada en los principales indicadores delictivos respecto al mismo periodo de 2025.

La estrategia integra a la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, las fiscalías y el modelo Centros LIBRE, junto con la atención a las juventudes a través del deporte y la cultura.

El Gobernador Alejandro Armenta presentó los resultados del primer semestre de 2026 en materia de seguridad, los cuales reflejan una tendencia a la baja en los principales indicadores delictivos con respecto al mismo periodo del año anterior. Afirmó que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y de la atención a las causas que originan la violencia, en línea con el Humanismo Mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario estatal detalló que la entidad registra una disminución de 66.7 por ciento en homicidios dolosos y de 66 por ciento en feminicidios, además de reducciones en los delitos de robo en motocicleta, robo a transeúnte y robo en comercio. Subrayó que estos avances son resultado de la coordinación entre la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, las áreas de Protección Civil y el modelo Centros LIBRE, que en Puebla opera bajo el nombre Casas Carmen Serdán.

El gobernador Alejandro Armenta Mier señaló que la seguridad se construye también desde la prevención y la atención a las causas y juventudes, por lo que la recuperación de espacios públicos, el impulso al deporte y a la cultura, y la ampliación de oportunidades educativas forman parte integral de la estrategia estatal para alejar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de conductas de riesgo y fortalecer el tejido social.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con la Federación y los municipios para consolidar una entidad más segura, con mayor bienestar y con más oportunidades de desarrollo para todas y todos los poblanos.