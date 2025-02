Los costos ocultos de eliminar políticas DEI: El impacto con inversionistas y marca empleadora

Ante la orden de Donald Trump, de ponerle fin a los programas de diversidad, equidad e inclusión, (DEI, por sus siglas en ingles), empresas como Walmart, Target o Amazon en Estados Unidos, han decidido modificar o eliminar sus iniciativas. Ante este panorama, es importante hablar de los beneficios de las iniciativas DEI y las consecuencias de eliminarlo.

En este sentido, es importante hablar de qué cuando una empresa decide eliminar las DEI, primero debe evaluar cómo le afectará en el mercado, así como los grupos de interés, pero esto no quiere decir que sea una opción viable con los consumidores, alianzas con otras empresas e inversionistas.

Empresas como Target y Walmart, que decidieron de manera unilateral hacer esta salida de las estrategias, están enfrentando demandas de sus inversionistas por haberse salido sin hacer un consenso, ni una evolución real del impacto del negocio por la fractura y la reputación que están teniendo”, comenta Francisco Robledo, socio fundador de ADIL Diversidad e Inclusión Laboral.

Consecuencias de la eliminación del DEI en una empresa

A pesar de que en México aún no se han presentado casos de organizaciones que eliminen este tipo de programas, el impacto que pueden tener las organizaciones al cancelar las políticas y programas a favor de la diversidad, inclusión e igualdad depende, pero tendrá un efecto negativo interna y externamente.

Incluso, cuando las personas no se sienten respaldadas por sus empresas, disminuye la productividad y aumenta la búsqueda de un empleo nuevo, por lo que las primeras consecuencias en la eliminación de las DEI están basadas en las quejas internas.

Aunado a que la eliminación de los programas DEI puede ir acompañado del revés de iniciativas que impulsen a las minorías, como horarios flexibles, que ha permitido que las mujeres tengan un rol más activo en la empresa y los hombres estén más presentes en el hogar, se pueden presentar la salida del talento, porque ya no sería viable trabajar en dicha empresa, explica Fernanda García, directora de sociedad incluyente en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

¿Qué deben hacer las empresas?

De acuerdo con los Principios de Empoderamiento de las Mujeres (WEP´s, por sus siglas en inglés), realizado por ONU Mujeres, la estructura para diseñar acciones para la igualdad de género se enfocan en priorizar la implementación (50%), seguido del compromiso (25%), medición (12.5%) y transparencia (12.5%).

Asimismo, las empresas pueden implementar horarios flexibles, promover buenas prácticas a favor del cuidado, fomentar el reclutamiento inclusivo, extender permisos de paternidad, establecer políticas internas, entre otros, de acuerdo con la Guía de Mejores Prácticas Empresariales para la Igualdad de Género, publicado por el IMCO.

“Muchas veces se piensa que no hay equipos para eso, no hay presupuesto destinado, pero hay guías que te van llevando de la mano en cómo poder implementar políticas de igualdad. Hay algunas que no requieren presupuestos, hay otras que sí, pero depende de las prioridades y necesidades de la empresa”, argumenta Fernanda García.