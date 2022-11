“¿Qué hace ella aquí? Era la única mujer en las juntas”: Indra Nooyi

En el 2006 Indra Nooyi fue nombrada CEO de PepsiCo y estuvo en el cargo hasta el 2019, su gestión fue trascendente, pues cambió la cultura empresarial y de negocios, pero el camino no fue fácil.

Nooyi recuerda que cuando llegó a la compañía en 1994, como vicepresidenta de estrategia corporativa y planificación, todos los cargos altos estaban ocupados por hombres. “Casi todos usaban traje azul o grises con camisa blanca y corbata de seda. La mayoría jugaba golf y tenis”.

Cuando entraba a las juntas, casi siempre era la última mujer. “Pensaba que todos decían cuando entraba ‘¿qué hace ella aquí?, es tan diferente, nunca hemos tenido a una mujer aquí’. Nunca lo dijeron pero yo sentía que en sus cabezas estaban preguntando eso. Me dolía la panza sentada ahí y me decía, les voy a demostrar que mi trabajo es tan bueno que se van a olvidar que soy mujer y me van a considerar como alguien que contribuye”.

Para ello, tuvo que trabajar más que ellos. “Tenía esposo, niños, pero a la vez tenía que comprobar mi valor trabajando más fuerte”.

En entrevista, por la presentación de su libro “Mi vida plena: trabajo, familia y nuestro futuro”, platicó que al inicio de su carrera trabajaba muy fuerte y quería que eso le ganara a su forma de hablar y vestir. “Me apoyé en la calidad de mi trabajo y estuve en empresas que valoraban eso, la calidad, sin importar si era de la India, mujer o migrante”.

Nooyi nació en Chennai, India, donde cursó la licenciatura de Física, Química y Matemáticas y un posgrado en Gestión, después migró a Estados Unidos donde estudió una maestría en administración pública y privada. No pensaba ser directiva de una multinacional, pero su talento y esfuerzo la llevaron a Johnson & Johnson, Boston Consulting Group y Motorola.

“Quería tocar en una banda de rock, jugar criquet o hacer algo loco, pero terminé estudiando química y creciendo en esa sociedad conservadora donde se esperaba que nos casáramos y tuviéramos hijos, los sueños eran bastantes menores a ser CEO”.

Necesario reconocer el talento femenino

Para Nooyin mujeres y hombres son talentosos; pero el sistema debe funcionar para ellas, impulsarlas, abrirles el camino, que los colegas ayuden a crecer, y que las empresas remuevan las barreras y los sesgos, muchas veces inconscientes, como la brecha salarial.

“No porque son mujeres, sino porque son talentosas, si les damos herramientas entonces van a contribuir a las empresas. Las compañías tienen que reconocer este talento que existe, ellas no deben trabajar más que los hombres para poder avanzar, se debe promover a las mujeres porque tienen talento”.

Para que más mujeres lleguen a puestos directivos también se requieren crear políticas de cuidado como guarderías y flexibilidad laboral, para que compaginen su vida y el crecimiento profesional. “Sería un gran error no apoyar a las mujeres”.

Empleados son personas, no robots

La experiencia de Nooyin como migrante y mujer le dio otra visión, para ella los empleados son personas con familia, son padres, madres e hijos y tienen problemas en su día a día, no son robots.

Si bien, las empresas no pueden lidiar con todos los temas que preocupan al empleado, sí pueden sentarse a dialogar y decir: “creemos que tienes talento y queremos que tengas éxito”, pero hay que entender cuáles son los temas que les preocupa.

“La gente debe ser considerada activo, no herramienta para el negocio. A una máquina se le cambia una pieza y ya, pero en una persona no es así. Yo tengo dos hijas y en el trabajo, tal vez, tengo que lidiar con algo de la escuela. Mis jefes me consideraban un valor para la empresa y me ayudaban”.

Muchas veces se piensa que impulsar políticas de diversidad e inclusión cuesta dinero, cuando los beneficios son mayores y se debe hacer pensando en el talento. “Si desarrollamos políticas para apoyar a los trabajadores que tienen talento entonces la empresa va a tener más éxito y más valor”.

Cree en tus ideales

Las experiencias personales de Nooyi fueron clave para realizar cambios en la compañía, ejemplo de ello es la reducción de azúcar en los refrescos. La idea surgió cuando en un cumpleaños de su hija se dio cuenta que una de sus amigas tenía prohibido beber refresco, por la cantidad de azúcar. Este hecho la llevó a disminuir la cantidad de azúcar en toda la producción.

Otro hecho que la llevó a tener políticas sustentables fue la escasez de agua que vivía en Madrás, su ciudad natal. “Mi madre tenía que llenar pequeños cubos en una fuente para cocinar y bañarnos”. Sin embargo, en la planta local de Pepsi se utilizaban 2.5 litros de agua por cada litro de refresco, por lo cual pidió que se redujera a 1.2 litros e impulsó programas para que la población local aprendiera a almacenar y utilizar mejor el agua.

“Todos decían, por qué ahora, si no es un problema, por qué iniciar con la sostenibilidad cuando es un tema de largo plazo”. Algunos lo entenderán y otros no, pero si crees que es lo correcto debes ser firme y no retroceder. Si se da un paso atrás, nunca se tendrá apoyo.