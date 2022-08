Las 4 C para que los líderes logren una comunicación asertiva

Ser líder no es una labor sencilla, se deben tener habilidades para girar una adecuada gestión de tareas tanto personales como entre el equipo de trabajo, se debe inspirar y saber conducirse con las personas para no caer en el antiguo papel del jefe. Para esto, una de las aptitudes que más se requieren es la comunicación asertiva.

La comunicación asertiva se puede entender como la forma de expresar sentimientos, opiniones y pensamientos, todo de forma oportuna, firme, seguirá y sobre todo, tomando en cuenta los comentarios de los otros sin menospreciar sus aportaciones, no reprochando ni generando conflictos. De ahí la importancia de que los líderes sepan comunicarse adecuadamente.

Tener una adecuada comunicación es clave para todos los puestos y empleos, pues de lo contrario se pueden generar problemas, desacuerdos o un ambiente laboral insalubre, pero ¿cómo lograrlo? Solo basta seguir las cuatro C’s, de acuerdo con el Project Management Institute.

Claro

Todo mensaje debe tener claridad, es decir, dejando en claro los puntos que se quieren transmitir, sin confusiones y plasmando las necesidades e intereses del momento, así como de los colaboradores.

Conciso

No uses más palabras de lo que requiere el mensaje, no redundantes o para dar una imagen más pretenciosa. Enfócate en lo que quieres plantear, sé directo y no des vueltas al tema. Así, se evitarán malos entendidos, la interacción será más fluida y se podrán compartir mejores ideas.

Correcto

Se deben cuidar los modos al dirigirse a las personas siempre siendo respetuosos en lo que se dice y cómo se responde a los demás.

El ser asertivo significa ser empático y no agredir a los demás, así como reconocer la aportación de cada persona, aunque no se piense igual. Recuerda que las mejores ideas surgen de personas diversas.

Coherente

Asegúrate que al expresar algo, el flujo de tus ideas sea lógico, eficaz y con un orden, que las ideas centrales no se antepongan a las iniciales o lo más relevante quede al final.

Asimismo, la coherencia se acompaña de acciones, por lo que lo que digas debe concordar con lo que haces.