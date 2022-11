¿Cómo construir una fintech que contribuya a reducir la desigualdad económica? Lanax, el proyecto de dos emprendedores

María Paola Garza y Roberto Sánchez Valenzuela son dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey que, a pesar de estudiar carreras distintas, la primera en Finanzas y el segundo en Ingeniería Física, lograron empatar ideas para un bien común: reducir la desigualdad económica por medio de una tecnológica financiera.

En entrevista, los dos emprendedores hablaron sobre Lanax, que comenzó como un proyecto académico pero que piensan materializarlo en una institución que utilice la tecnología del blockchain para poder ofrecer préstamos de persona a persona y así cambiar el paradigma de los servicios financieros en México para que tengan un enfoque 100% social.

"Además de ofrecerle un crédito a la persona, estamos ofreciéndole una educación financiera que le va a ayudar a saber tomar decisiones viables para su negocio y para su salud financiera, para que se vuelva a generar una confianza pues se quiera o no, la confianza en los bancos para personas de escasos recursos está totalmente perdida", destacó Garza.

En palabras de Sánchez Valenzuela, la desigualdad económica es la base de muchos de los problemas que tiene la sociedad actualmente; sin embargo, para saber cómo atacar dicho fenómeno, se necesita en primera instancia comprenderlo, por lo que el proyecto se encuentra en una fase de análisis que esperan poco a poco materializarlo.

"Al final de cuentas, el proyecto busca reducir la desigualdad económica y desde ahí ya es polémico, pero realmente creemos que es una idea que puede beneficiar a cualquier persona sin considerar su ideología porque este modelo de financiamiento colectivo y de préstamos entre particulares, a través del blockchain con contratos inteligentes, puede reducir los costos de los créditos", destacó Sánchez.

Para ambos estudiantes, México tiene un problema muy marcado que contribuye a la desigualdad económica: por un lado, muchas personas actualmente no cuentan con acceso a financiamiento y por el otro, las tasas de los créditos son muy elevadas, lo que genera un mercado voraz, donde muchas plataformas extranjeras ven oportunidad, sin que realmente sean una palanca de desarrollo para las personas.

En México, poco más de la mitad de la población adulta no ha tenido un financiamiento formal principalmente porque no les gusta endeudarse y, además, no cumplen con los requisitos de las instituciones financieras.

"Vemos que en México tiene una tasa de desempleo muy alta y básicamente es porque no hay oportunidades para las mipymes de crecer. La gente se queja de que no hay negocios y no hay trabajo, porque a las personas que pueden generar empleos no se les apoya y les ponen trabas para que puedan crecer y generar empleo para 10 personas más", comentó María Paola Garza.

Educación, esencial

Uno de los pilares que Lanax piensa construir, es el de la educación financiera, pues para sus fundadores, es importante que la gente conozca cómo tomar las mejores decisiones financieras para mejorar su vida.

"El problema crediticio en México viene de la falta de educación financiera. Las personas terminan endeudándose en cantidades enormes por el simple hecho de no saber qué significa 98% del Costo Anual Total que se está cobrando en una tarjeta (...) Muchas personas de escasos recursos terminan endeudándose y no pueden pagar y eso mismo les quita la oportunidad, en un futuro, de tener un crédito sano", dijo Garza.

Actualmente Lanax es parte de un proyecto académico de sus fundadores, pero la intención es que se materialice en una Institución de Fondeo Colectivo, al amparo de la ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, la cual ha autorizado, hasta el momento, 14 entidades de este tipo.

Para esto, los fundadores de Lanax, oriundos de Monterrey, Nuevo León, se dijeron conscientes del reto que esto representa, pues además de tener un modelo bien aterrizado, son necesarios recursos, inversionistas que se interesen en el proyecto, el desarrollo de tecnología, entre muchas cosas más, por lo que ambos prevén que en agosto del 2023 se tenga el proyecto ya en su fase inicial, con sus pruebas, sin faltar a la normativa.

"En agosto (del 2023) sí veo una estructura y ofreciendo ya un crédito, definitivamente sí lo veo. También muchísima más formalidad en la estructura del equipo y en toda la información que vamos a estar dando porque, como se mencionó, la educación es pilar en este proyecto que estamos haciendo. No sólo buscamos hacer el cambio, sino que educar en el proceso", destacó Roberto Sánchez.