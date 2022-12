Bioreconocimiento de compra: ¿Qué es y cómo impulsa la experiencia de cliente en línea?

Cuántas veces no te ha pasado que quieres ingresar a una página en línea y no recuerdas la contraseña. En el mejor de los casos solicitas restablecerla, pero si esto no es posible puede que desistas de la compra. Por ello, las empresas buscan mejorar la experiencia del cliente y hacer el proceso más sencillo, usando tecnología de bioreconocimiento de compra.

Esta es una tendencia que ha tomado fuerza en los últimos años y es un proceso en el que cliente puede guardar su información biométrica en un dispositivo y utilizarla cuando se requiera hacer una compra, tan sólo usando su huella o su rostro.

Diversos estudios estiman que 25% de las compras online se realizan con bioreconocimiento, es decir, usan el iris o el reconocimiento de voz a través de dispositivos digitales táctiles como smartphones o tablets.

Sistemas como Alexa, de Amazon o Siri de Apple permiten guardar la información de tarjeta y dirección y con comando de voz realizar la compra, sin necesidad de volver a introducir los datos.

‘‘Considero que este es solo el comienzo de esta tendencia y en los próximos años la industria estará profundizando. Ahora solo vemos la punta del ‘iceberg’ con bioreconocimiento para efectuar pagos”, precisó Hendrick Aponte, Head of Platform de Tiendanube México.

Desafíos y beneficios

Sin embargo, esta tendencia tiene un desafío, por la desconfianza de los usuarios de que sus datos sean compartidos con terceros, por ello, las principales compañías de hardware buscan garantizar que los datos biométricos de los clientes únicamente se almacenen en el dispositivo de la persona.

A pesar de ello, se espera que el bioreconocimiento tenga una gran evolución en favor de las compras, ya que la fluidez en el proceso, la seguridad en los pagos, la disminución de los contracargos y la baja en carritos abandonados, serán algunos de los puntos que más se verán beneficiados con la tendencia.

Además, el uso de datos biométricos en los dispositivos puede mejorar la experiencia de compra, porque el consumidor no tiene que recordar y digitar su clave/usuario para entrar a su cuenta de comercio electrónico, sino que lo puede hacer por medio de su huella, lo cual mejora la experiencia y simplifica el proceso de compra.

Otro de los beneficios es que el consumidor no está obligado a digitar los datos de su tarjeta, para hacer una compra, sino que pueda hacerlo a través del reconocimiento facial, esto garantiza que el cliente es quien realmente está haciendo la compra.

Aponte puntualiza en que esto es solo el comenzó, debido a que se espera que en un futuro sea posible reconocer las emociones de los consumidores a través de gestos y expresiones faciales y de esta forma conocer los sentimiento que tuvo el consumidor al ver un producto y traducirlo en información para nuevas estrategias de marketing o bien, bioreconocimiento para mostrar anuncios y campañas de marketing customizadas, identificando intereses particulares.

Darle confianza a los usuarios será un factor importante que las compañías deben encarar para fortalecer su cartera de clientes y seguir presente en el mundo de e-commerce; esto a través de implementación de nuevas tecnologías que estén certificadas con el propósito de brindar una buena experiencia a los consumidores.