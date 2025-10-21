Takaichi insta al BOJ a perseguir inflación de 2%

Sanae Takaichi, nueva primera ministra de Japón, declaró ayer 21 de octubre, que espera que el Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) aplique una política monetaria que permita alcanzar de forma sostenible una inflación de 2.0%, impulsada no solo por el aumento de los costos de las materias primas, sino también por el incremento de los salarios.

Takaichi afirmó que la política monetaria forma parte de una política económica más amplia de la que el gobierno es el responsable último, y añadió que los medios específicos de la política monetaria correspondían al BOJ.

“Lo más importante es que el Banco de Japón y el Gobierno coordinen sus políticas y mantengan una estrecha comunicación”, declaró en una rueda de prensa.

“Espero que el Banco de Japón aplique una política monetaria adecuada para alcanzar de forma sostenible y estable su objetivo de precios, impulsado no solo por factores de aumento de los costos, sino también acompañado de aumentos salariales”, afirmó Takaichi.

Takaichi hizo estas declaraciones cuando se le preguntó si es apropiado que el Banco de Japón aplique nuevas alzas de tasas para evitar, en parte, que los bajos costos de financiamiento provoquen una caída indeseada del yen.

La próxima reunión de política monetaria del BOJ, de dos días de duración, finaliza el 30 de octubre, y su consejo directivo llevará a cabo una revisión trimestral de sus previsiones de crecimiento e inflación y debatirá si subir las tasas de interés desde 0.5% actual.