Recupera velocidad actividad empresarial

La actividad empresarial estadounidense repuntó en octubre, pero el deterioro de las perspectivas económicas, atribuido a la política comercial proteccionista del gobierno del presidente, Donald Trump, limitó las ganancias de empleo y los inventarios de las empresas crecieron por una caída de las exportaciones.

El índice de producción de la lectura preliminar del PMI compuesto de Estados Unidos (EU), elaborado por S&P Global y que rastrea los sectores manufacturero y de servicios, aumentó a 54.8 puntos este mes desde 53.9 puntos en septiembre. Una lectura encima de 50 puntos indica expansión en el sector privado.

La mayor parte del avance correspondió al sector servicios, mientras que el manufacturero mantuvo un ritmo de expansión constante.

El PMI sugirió que la economía empezó el cuarto trimestre con buen pie. Sin embargo, la falta de datos oficiales a causa del cierre del gobierno estadounidense, en medio de un enfrentamiento entre republicanos y demócratas en el Congreso por el financiamiento, ha dificultado la evaluación de la salud de la economía.

Los datos de agosto habían mostrado un estancamiento del mercado laboral, pero el gasto de los consumidores fue resistente, impulsado por los hogares de mayores ingresos.