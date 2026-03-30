Preocupa a la Fed el impacto de la guerra en la inflación

Anna Paulson, presidenta de la Reserva Federal (Fed) de Filadelfia, advirtió que el prolongado periodo de inflación por encima del objetivo en Estados Unidos (EU) plantea el riesgo de que las perturbaciones en los precios de las materias primas por la guerra con Irán se conviertan en un problema más grave.

Dada la persistencia de la elevada inflación, “la gente ha estado pensando mucho en los precios y hablando mucho de ellos, ya sean empresas o particulares, durante los últimos cinco o seis años, por lo que la relevancia” de lo que normalmente serían perturbaciones temporales de los precios “se ha acentuado un poco”, afirmó Paulson en una conferencia de la Fed de San Francisco.

“Existe un riesgo ligeramente mayor de que la repercusión del aumento de los precios del combustible y de los fertilizantes en las expectativas de inflación sea más rápida y quizá un poco más duradera”, afirmó. “Eso me preocupa”.

Paulson señaló que “lo que tenemos ahora son unas expectativas de inflación a largo plazo bien ancladas en 2.0%, lo cual es tremendamente valioso, ¿verdad?”. Añadió que un mercado laboral “frágil”, que no está creando muchos puestos de trabajo, es poco probable que contribuya por sí mismo a una mayor inflación.

Paulson no llegó a comentar cómo este panorama podría afectar a la política monetaria a corto plazo. El banco central estadounidense se encuentra a la espera de datos sobre el impacto económico de la guerra de EU e Israel contra Irán.

Perspectivas nebulosas

Por separado, Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, afirmó que la guerra de EU contra Irán y la rápida implantación de las tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) han vuelto a ensombrecer las perspectivas de la Fed, por lo que resulta adecuado mantener las tasas de interés sin cambios por el momento.

Aunque la incertidumbre en torno a los aranceles, la inmigración y otros cambios políticos había comenzado a disiparse, “no puedo estar aquí y decirles que la niebla se ha disipado. En todo caso, se ha intensificado y extendido”, afirmó Barkin en unas declaraciones preparadas para un foro económico en la Universidad Estatal de East Tennessee, en un contexto en el que la guerra con Irán está provocando una crisis en los precios del petróleo y la IA está generando grandes niveles de inversión, pero también promete remodelar los mercados laborales y las tendencias de productividad.

Barkin señaló que, aunque la demanda se ha mantenido sólida, la crisis del petróleo podría llevar a los consumidores a reorientar sus gastos y podría afectar su confianza.