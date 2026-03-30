Una potencial nueva crisis económica

El conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán sigue escalando. En un principio, los objetivos eran exclusivamente militares; después, políticos, y en días recientes, las operaciones militares de Irán se han concentrado en espacios turísticos, pero, sobre todo, contra puntos estratégicos en complejos industriales y energéticos. Dentro de estos últimos, las instalaciones petroleras y los complejos de gas han sido lo más afectados. El más reciente ataque, encabezado por Irán, ocurrió en el complejo South Pars, en Irán.

Lo anterior desencadenó un episodio de volatilidad en los precios del petróleo, cuyo valor por barril alcanzó los 119 dólares, punto más alto desde la primavera de 2022. Evidentemente, este efecto en el precio provoca presiones inflacionarias en la mayoría de los sectores económicos a nivel mundial, lo cual representa una preocupación para los mercados. Sin embargo, esto podría ser solo el principio.

Dada la tendencia actual, la probabilidad de subsecuentes ataques a instalaciones petroleras y gaseras es muy alta, lo que puede provocar afectaciones en la producción, almacenamiento y distribución de estos insumos tan importantes en las actividades económicas a nivel global. Una escasez en el sector energético podría generar, de manera adicional, disrupciones hacia todos los sectores que dependen del gas y/o el petróleo, alentando así la producción de bienes y servicios de manera generalizada y mermando el comercio.

Bajo estas condiciones, los agentes económicos estarían inmersos en un escenario con costos de producción altos, inflación, baja demanda, volatilidad cambiaria y pérdidas en los márgenes de ganancia. Sin duda, una potencial crisis económica para la mayoría de las naciones del mundo. Algunas regiones del planeta todavía no terminan de recuperarse de la crisis económica anterior generada por la pandemia, y enfrentarse a una nueva las pondría en severos problemas económicos.

El panorama no luce alentador, porque el resto de los países involucrados en el conflicto también están sumergidos en esta corriente bélica en contra de espacios económicos, además de los militares.

* Vice Decano. Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Panamericana