Maíz blanco y reglas laborales, frentes de Jalisco en revisión de T-MEC

Guadalajara, Jal. De cara a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Jalisco busca blindar al sector pecuario manteniendo sin cambios el acuerdo respecto al maíz amarillo, y abrir una negociación específica sobre el maíz blanco, así como acotar el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR).

En el capítulo agroalimentario del T-MEC, el titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sader) de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, expresó que el maíz amarillo –clave para la alimentación pecuaria–, debe mantenerse en las condiciones actuales y únicamente negociar el maíz blanco.

“El gran productor de maíz a nivel mundial es Estados Unidos y necesitamos que ese maíz amarillo llegue a nuestra industria del sector pecuario con precios muy competitivos, que nos sigan fortaleciendo. En Jalisco producimos más de 150,000 millones de pesos en el sector pecuario y 113,000 millones en el sector agrícola. Es decir, somos más fuertes en el sector pecuario y no podemos por ningún motivo tratar de mermar ese tema”, expresó el funcionario.

“Creo que tenemos una gran oportunidad de renegociar exclusivamente el maíz blanco; es decir, el maíz blanco que llega en poco volumen, que Estados Unidos produce aproximadamente 430 millones de toneladas de maíz amarillo y solamente 3 millones de toneladas de maíz blanco, por eso nos afecta fuertemente. Creo que ahí está la gran oportunidad de diferenciar maíz amarillo para consumo pecuario, y el maíz blanco porque queremos que nuestros pequeños productores sigan siendo muy fuertes en Jalisco, que sean rentables”, abundó.

De acuerdo con el titular de Sader Jalisco, un activo estratégico es la Agencia estatal de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), cuya fortaleza sanitaria es vista como diferenciador global. Destacó que la administración estatal la ha reforzado presupuestalmente ante retos como el gusano barrenador, que ha derivado en cierres fronterizos al ganado en pie, pero que también abre margen para posicionar a Jalisco por encima de otras entidades.

En materia hortofrutícola, la resolución de la demanda por dumping en la fresa es clave para evitar efectos en cadena sobre arándano y zarzamora, rubros donde Jalisco es líder exportador, indicó Ron Ramos.

En jitomate, abundó, el arancel de 17% ha tenido un efecto inflacionario en Estados Unidos, mientras los productores locales han mejorado eficiencia para sostener competitividad.

Impacto laboral

En el ámbito laboral, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) en el estado, Ricardo Barbosa, advirtió que los aranceles impuestos por Estados Unidos ya están afectando la generación de empleo formal en la entidad, particularmente en la agroindustria de fresa y jitomate.

A ello, dijo, se suman impactos en otros sectores exportadores, como el de colchones, donde la caída de ventas al exterior ha implicado pérdidas significativas de puestos de trabajo.

“Hay una arancel a los colchones hechos en México que ha tenido una afectación; una empresa generaba 5,000 empleos y ahorita están en 2,000 trabajadores; han perdido 60% de los empleos porque se colapsó la exportación de colchones”, precisó Barbosa Ascensio.

De acuerdo con el titular de la STyPS, la agenda laboral en la revisión del T-MEC incluye tres preocupaciones principales: la primera es la sobrerregulación en el campo, ya que a nivel federal este año entrará en funcionamiento un REPSE (Registro de Prestadoras de Servicios Especializados) para el campo y Sader federal está por anunciar que para que las empresas puedan exportar, tienen que certificarse ante la Secretaría del Trabajo federal para demostrar que no se tiene trabajo infantil forzoso.

Otro aspecto a destacar es el uso del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR), refirió Ricardo Barbosa. El funcionario planteó acotar el uso de dicho mecanismo al considerar que puede activarse por conflictos individuales y generar daños reputacionales desproporcionados a empresas exportadoras.

“Sindicatos mexicanos a veces en temas muy particulares le han abierto Mecanismos Laborales de Respuesta Rápida a empresas exportadoras o trasnacionales de primer nivel, por la queja de un sólo trabajador. En mi opinión, eso debe dirimirse a través de los tribunales de derecho individual y no de los colectivos, porque el daño reputacional de un Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, genera daños y perjuicios importantes”, puntualizó.

Cadenas de suministro

El secretario del Trabajo estatal destacó que otro factor a considerar en la revisión del T-MEC es la ampliación de revisiones a cadenas de suministro, ya que Estados Unidos busca extender la verificación de cumplimiento laboral a toda la cadena incluyendo a las micro, pequeñas y medianas empresas proveedoras.

“Otro de los temas que Estados Unidos puso sobre la mesa es que ya no solamente va a revisar a los exportadores directos, sino que quiere revisar a toda la cadena de suministro que cumpla con las regulaciones laborales del T-MEC de los capítulos 23 y 31 A y B para que cumplan. Para mí ese es el gran reto, dar un paso adelante en la cadena de suministro que muchas veces, son mipymes las que integran las cadenas de suministro de los grandes exportadores”, ahondó.

Adicionalmente, preocupa la intención estadounidense de vincular el origen de insumos –especialmente de Asia– con posibles sanciones laborales en sectores como el automotriz, lo que abriría nuevas vías de controversia.