El BOJ publica una nueva estimación de la tasa neutra

El Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) publicó una estimación actualizada de la tasa de interés neutra del país, como parte de sus esfuerzos por mejorar la comunicación al poner fin a una era de réditos ultrabajos.

La publicación se produjo en un momento en que el mercado presta cada vez más atención a lo cerca que se ha acercado la tasa de interés oficial a corto plazo del banco central a los niveles considerados neutros para la economía, lo cual es clave para determinar el ritmo y el momento de los incrementos adicionales.

Según la estimación actualizada, la tasa de interés natural de Japón –también conocida como tasa neutra, que ni enfría ni sobrecalienta la economía– se situaba en un rango entre -0.9 y 0.5%, según informó el BOJ.

El intervalo se mantuvo prácticamente sin cambios con respecto a una estimación anterior que situaba la tasa de interés natural de Japón entre -1.0 y 0.5 por ciento.

La tasa de interés natural se define como el nivel de la tasa de interés real que es neutro para la actividad económica y los precios.

Los analistas han interpretado la estimación del BOJ en el sentido de que, si la inflación alcanzara su objetivo de 2.0%, el banco podría subir su tasa de corto plazo al menos hasta 1.0% sin frenar el crecimiento.

“Aunque el rango en sí no ha cambiado significativamente, un análisis más detallado revela que muchas de las estimaciones han experimentado recientemente un moderado aumento”, lo que refleja en parte un incremento de la tasa de crecimiento potencial de Japón, señaló el BOJ.