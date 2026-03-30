Mujer en aro

La legisladora Laura Itzel Castillo presumió los avances de la igualdad sustantiva en México, respaldada por una investigación del Instituto Belisario Domínguez. Destacó que, frente a un mundo donde solo 15 mujeres presiden naciones, México brilla con un Congreso paritario, una Corte con mayoría femenina y 13 gobernadoras. La senadora atribuyó estos logros, ya de rango constitucional, a una histórica lucha social hoy consolidada bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

Pelota

El diputado Marcelo Torres Cofiño (PAN) lanzó una ofensiva contra las apuestas turbias. Su propuesta busca tipificar los "Delitos contra la integridad del deporte", castigando con hasta 10 años de prisión a quien manipule resultados o use información privilegiada. La iniciativa advierte que, ante la falta de leyes claras, el "juego limpio" en México está en riesgo por intereses económicos que corrompen a jugadores, árbitros y directivos.

Monociclo

El "Mundialito de Conocimientos" ya calienta motores para los cuartos de final tras una intensa jornada de preguntas sobre derechos y menstruación sin tabúes. Chiapas, Guerrero, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas obtuvieron su pase a la siguiente ronda y dejaron fuera a Chihuahua, Puebla, Quintana Roo y Tlaxcala. La gran final de esta justa cívica se jugará el próximo 2 de mayo, en pleno festival por la niñez.