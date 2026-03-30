Retiran 740 toneladas de crudo en el Golfo de México

“Derivado de las jornadas intensivas de limpieza en zonas costeras afectadas, al día de hoy se han recolectado más de 700 toneladas de contaminantes y respecto a las acciones en altamar, para evitar su arribo a playas, se han recolectado 40 toneladas de contaminantes”, informó el gobierno federal, que reconoció desconocer aún “el origen del incidente”, aunque ofreció “proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable”.

En su más reciente reporte sobre el derrame de hidrocarburos que afecta litorales de Veracruz, Tamaulipas y Campeche, el Grupo Interinstitucional (GI) conformado por la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Energía (Sener), Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Petróleos Mexicanos (Pemex), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y municipales, aseguró que se mantiene el control de la contaminación por hidrocarburos en costas del Golfo de México.

Las autoridades reportaron el pasado sábado “playas limpias como resultado de las acciones coordinadas de atención, contención y saneamiento’’.

La fuerza interinstitucional desplegada supera 3,000 elementos, detalla, e incluye 46 buques y embarcaciones, 45 vehículos, siete aeronaves de ala móvil y ala fija, dos drones aéreos, dos drones submarinos y más de 1,000 metros de barreras de contención, recursos que han permitido atender de manera oportuna las zonas impactadas y avanzar en la recuperación del entorno costero.

Precisa que como parte de estas acciones “se han atendido 39 playas, lo que presenta más de 480 kilómetros de costa, así como ecosistemas sensibles como manglares y esteros, principalmente en playas de Veracruz y Tamaulipas, mediante trabajos permanentes de limpieza, recolección y disposición adecuada de residuos, priorizando la protección ambiental y el bienestar de las comunidades costeras”.

Solicitud en Diputados

El líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, denunció que el derrame petrolero constituye una tragedia ambiental de enormes dimensiones que el gobierno de Morena intentó minimizar, pero cuya magnitud quedó al descubierto gracias a la presión de organizaciones civiles, comunidades y grupos ambientalistas.

El diputado del PRI informó que presentó en la Cámara de Diputados una solicitud de comparecencia para funcionarios de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente, Petróleos Mexicanos y la Profepa

Asimismo, criticó la versión oficial por su inconsistencia. Señaló que, pese a que autoridades federales han mencionado como posibles causas un buque, emanaciones naturales de chapopote y una zona en Cantarell, no han logrado determinar el origen del derrame ni identificar responsables. “Parece más un intento de justificar que de rendir cuentas”, sostuvo.