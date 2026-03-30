Ven que “Plan B” provocaría fuga de cerebros en INE

Expertos en materia electoral advierten que aunque los verdaderos alcances del llamado “Plan B” de la reforma electoral de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se verán reflejados hasta la reglamentación del mismo, la narrativa sobre cortar privilegios y un reorganización del INE, generan riesgos para la operatividad de este instituto, así como para la organización de las próximas elecciones.

Jorge Aljovín, consultor y analista electoral, estimó que ante los ajustes planteados en el “Plan B”, puede ocurrir un debilitamiento una vez más a la autonomía técnica y operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre todo porque habrá personal del instituto que no tendrán la experiencia necesaria ante la poca competitividad salarial.

“Ya que no son tan atractivos para poder trabajar en esa estructura donde habrá que decir que requiere tiempo, demanda mucho esfuerzo y más porque durante las jornadas electorales, los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles”, expresó.

Y es que señaló que al “topar” los sueldos de los altos funcionarios, así como de los consejeros electorales, pues no podrán ganar más allá de lo que gana la Presidenta de la República, será “un duro golpe para la operación del propio INE, sobre todo para poder captar talento, ya sea de altos niveles como también al nivel de la de la propia estructura”.

Incluso, recordó que antes de esta reforma el INE ya tenía complicaciones en la materia, pues batalló para poder tener capacitadores, asistentes electorales, etcétera, lo cual, dijo, va en desmedro de la propia operatividad del instituto.

“En palabras de la doctora Sheinbaum habrá que decir que ella proyecta un ahorro de 4,000 millones de pesos para que se vaya a obra pública, pero habrá de que preguntarnos si esos 4,000 millones de pesos son suficientes para poder hacer una cirugía mayor a la materia electoral o si o simplemente será un cambio marginal”, añadió.

Asimismo, destacó que aunque se escucha “seductor” que con estos cambios se combaten los privilegios, se reduce los gastos, “cuando ya lo pasas a la propia arena electoral donde tenemos una feria de las desconfianzas, donde los partidos políticos obviamente despliegan todas sus actividades para poder burlar los controles de la autoridad electoral, me parece que hay un foco rojo”.

Finalmente, pronosticó que tarde o temprano vendrá una contrarreforma electoral, ya que “se verán los grandes vacíos, como así ha ocurrido también con la reforma a la elección judicial donde ha habido un reconocimiento expreso del propio gobierno de que las cosas no resultaron tan bien como se esperaban de que es necesario hacer ajustes a la ley.

“La gran pregunta de siempre, si estos ahorros fortalecen la democracia o más bien abaratan la democracia”, subrayó.

Cuestionan ahorro

Por su parte, Víctor Díaz de León, coordinador de investigación del Laboratorio Electoral, destacó que el “Plan B” en la reforma constitucional finalmente son ideas, y que “el diablo está en los detalles”, pues en realidad lo aprobado en el Senado son modificaciones menores de un ámbito más político que electoral, no obstante, temas como que nadie puede ganar más que la presidenta o recortes enfocados a la operatividad el INE, podría afectar principalmente a “un servicio profesional bastante eficiente” que puede hacer frente a los retos electorales, y a su vez las propias elecciones.

“El supuesto ahorro que se va a dar de reducir el sueldo o de toparlo hasta el sueldo de la presidenta, en realidad son unos pocos miles de pesos. El triunfo en la narrativa va a ser lograr disminuir los privilegios (…) pero en realidad son mínimos, lo que se viene son ajustes en la Secretaría Ejecutiva, en las municipalidades, en las direcciones y al tratarse de trabajos tan especializados, tan específicos, creo que sí estamos ante el escenario de una fuga de cerebros”, añadió.

Y es que consideró que ya no va a ser tan atractivo el posicionarse en un cargo de la alta dirección en el INE, ni en la organización de las elecciones justamente porque ya no va a ser competitivo el sueldo, y debido a que el nivel de responsabilidad.

“Entonces, no solamente fue el bajar el sueldo de los consejeros, sino que consecuentemente todos los sueldos se van a ajustar. Y que no exista un aliciente económico para que la gente pueda acudir a este tipo de trabajos, pues sí va a representar necesariamente un ajuste en en la forma de contratación, en el servicio profesional, etcétera”, subrayó.

Asimismo, sostuvo que este tipo de medidas no corresponde necesariamente a la calidad democrática.

“Nadie estaba pidiendo elecciones más baratas sin sacrificar calidad democrática (…) No es que nadie lo pueda hacer, sino que estábamos construyendo un servicio profesional bastante eficiente que podía hacer frente a este tipo de cuestiones y que el aliciente económico no sea importante, porque finalmente es un trabajo, sí va a perjudicar”, dijo.

Recalcó que todas las atribuciones que tiene el INE “nos guste o no cuestan dinero”, por lo que “muchas veces puede salir mucho más caro el remedio que la enfermedad”.