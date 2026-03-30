BCE no debe precipitarse a subir las tasas de interés: I. Schnabel

El Banco Central Europeo (BCE) no debe precipitarse a subir las tasas de interés para combatir el repunte de la inflación, sino que debe tomarse su tiempo para analizar si dicho repunte se está consolidando, afirmó Isabel Schnabel, miembro del Consejo de Gobierno de BCE.

El BCE revisó al alza sus previsiones de inflación la semana pasada y los responsables políticos debaten ahora si incrementar los réditos para evitar que este rápido aumento de los precios se consolide o si ignorar este impacto.

“No hay necesidad de precipitarse a la hora de actuar”, declaró Schnabel, considerada una de las miembros más “halcones” del Consejo de Gobierno, en una conferencia universitaria en Zúrich.

“Tenemos tiempo para examinar los datos y analizar lo que realmente está sucediendo, si hay indicios de efectos de segunda ronda, cuán sólida es la demanda y qué probabilidades hay de que esta sacudida inflacionista se consolide en las expectativas de inflación y también en el crecimiento salarial”.

Los mercados financieros esperan ahora tres alzas de tasas de interés este año por parte del BCE, la primera de ellas en abril o junio, partiendo de la premisa de que los responsables de la política monetaria estarán dispuestos a actuar pronto tras haber sido criticados por haber juzgado erróneamente el repunte de la inflación del 2021/22.

Sin embargo, Schnabel señaló que el punto de partida es ahora diferente, ya que las tasas de interés son mucho más altas, el apoyo de la política fiscal es menor, no existe una demanda acumulada como en el contexto pospandémico y el desequilibrio entre la oferta y la demanda no es el mismo.

“Nos encontramos en una posición de partida diferente, y yo diría que esto nos da tiempo para analizar la situación con detenimiento”, aseguró Schnabel.

Sin embargo, la crisis energética sí tiene el potencial de provocar una inflación duradera y el BCE actuará si esto resulta ser el caso, advirtió.

“Si se produce un impacto más persistente en la inflación, la política monetaria tendrá que actuar, y actuará, y lo hará de forma decidida, tal y como hicimos la última vez”, afirmó.