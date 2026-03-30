Gobierno busca otorgar 150,000 títulos agrarios a mujeres en sexenio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, entregó 138 documentos agrarios a mujeres propietarias con los que sumó 30,000 títulos agrarios entregados a mujeres en todo el país en donde la meta es de 150,000 en todo el sexenio.

De los documentos que fueron entregados en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, 98 fueron constancias de vigencia de derechos; 20 transmisiones de derechos agrarios a su favor, seis certificados parcelarios, seis certificados de uso común, dos títulos de solares urbanos y seis credenciales de Órganos de Representación.

Durante la entrega, la presidenta de México mencionó que parecía que uno de los derechos más difíciles para las mujeres era el de la propiedad.

“Imagínense que ahora hasta trabajo le ha costado a Edna (Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), porque decían las mujeres ¿pero será que yo puedo ser ejidataria? ¿será que yo puedo ser comunera? Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras, tener los derechos agrarios. Y eso es lo que estamos reivindicando el día de hoy con ustedes”, reveló.

Por su parte, Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres explicó que esta entrega es parte de las acciones durante el mes de marzo como parte del Día Internacional de las Mujeres y representa uno de los mayores actos de justicia para las mujeres, ya que más de 70%de la tierra en el país la poseen los hombres.

Asimismo, adelantó que la dependencia federal trabaja también en la redacción de una Cartilla de los Derechos de las Mujeres Agrarias.

Imposición

Por otro lado, la mandataria destacó que ni ella ni Andrés Manuel López Obrador llegaron impuestos por una élite, a diferencia del periodo de 1982 - 2018, tiempo en el que priistas y panistas estuvieron al frente de la nación.

En este tenor, Sheinbaum Pardo reiteró que los ex titulares del Ejecutivo federal fueron los responsables de privatizar ejidos y empresas públicas. Asimismo, de hacer públicas deudas privadas: “Privatizaron las carreteras y luego las rescataron (...) tenían la teoría de que, si se apoyaba arriba, algún día iba a llegar abajo. Y en realidad, empobrecieron al pueblo de México”.