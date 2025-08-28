Perú proyecta crecimiento promedio de 3.2% entre 2026 y 2029

La economía de Perú crecería un 3.2% en promedio entre el 2026 y 2029, con inversiones mineras proyectadas por 8,600 millones de dólares en el periodo, dijo el jueves el Ministerio de Economía y Finanzas. El portafolio dijo además en un comunicado que se proyecta un déficit fiscal de 2.2% del Producto Interior Bruto (PIB) para 2025 y de 1.8% del PIB para 2026, según nuevas proyecciones aprobadas en el gabinete de Gobierno.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez, dijo en el comunicado que las estimaciones "confirman el sólido desempeño de la economía peruana", impulsado por el dinamismo de la inversión privada en minería, infraestructura y en proyectos bajo la modalidad de asociaciones públicas y privadas.

Para el 2025, el ministerio reafirmó un crecimiento económico de 3.5%, lo que "favorecerá la generación de empleo y el incremento del consumo de los hogares, en un contexto de estabilidad de precios, expectativas empresariales en recuperación y condiciones de financiamiento favorables".

La economía de Perú se expandió 3.3% el año pasado, en una recuperación tras registrar una caída de 0.6% en el 2023. Respecto a las finanzas públicas el ministerio señaló que el país andino se encuentra en un proceso de consolidación fiscal y que la proyección de déficit para este año (2.2%/PIB) se debe al crecimiento real de 8.7% de los ingresos del gobierno.