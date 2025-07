En mínimo, restricción monetaria frente a presiones de oferta: Moody´s Analytics

La brecha de tasas, que ayuda a medir el grado de restricción monetaria, se ha reducido de manera importante en México y ya no hay espacio para más recortes en un ambiente de exceso de demanda, advirtió el director de análisis económico para América Latina en Moody´s Analytics, Alfredo Coutiño.

Tras nueve recortes que suman 325 puntos base en la tasa, con una inflación que no regresó al objetivo de 3%, se puede decir que el ajuste monetario fue incompleto porque no llevaron la inflación a la meta puntual, señaló.

Al interior de un análisis, titulado Unsurprising monetary decision in Mexico, refirió que lo importante para medir el grado de restricción es la brecha de tasas, más que la tasa real ex ante.

Al recortar la tasa, el banco central va reduciendo la restricción y acercándose a la neutralidad, que es el nivel que debería mantener la tasa en un estado ideal, donde la brecha de inflación y la del producto son iguales a cero.

El Banco de México ha calculado la tasa neutra entre 1.8 y 3.6%, lo que significa que cualquier nivel de la tasa real ex ante por encima del rango superior indica restricción monetaria.

El problema, acotó el experto en un análisis, es que la economía mantiene un exceso de demanda que sigue presionando al alza a la inflación.

Este exceso de demanda se observa en la resistencia del sector servicios que además es contraria a la expectativa del banco central que consideraba que en una desaceleración profunda tendería a reducir la presión.

Espacio para recortar, en 60 puntos base

En el ciclo restrictivo, cuando el banco central subió la tasa para tratar de inducir una corrección a la baja en la inflación, el mayor nivel de restricción se alcanzó en agosto del año pasado.

En aquel momento la tasa nominal estaba en 11.25% y las expectativas de inflación a 12 meses estaban en 4.34%, la diferencia daba una tasa real ex ante de 6.91%, 331 puntos base arriba del techo de la neutralidad, que es 3.6 puntos. Esto significa que había un espacio de restricción de 331 puntos base.

Sin embargo, tras los nueve recortes en la tasa, que se han presentado desde marzo del 2024 a junio del 2025, ese espacio de restricción se redujo de manera sustancial.

Con una tasa nominal de 8% y expectativas de inflación a 12 meses en 3.63%, la tasa real ex ante bajó hasta 4.37%; es decir, 77 puntos base arriba de la neutralidad.

“El problema que enfrenta Banco de México no es que ya no exista espacio para más recortes, sino que recortaron tanto y prematuramente que ya no existe restricción en un ambiente de exceso de demanda”, subrayó el experto en su cuenta oficial de la red social “X”.

Ciclo particular de cada país, determina sesgo monetario

Aparte, la economista para México en BNP Paribas, Pamela Díaz Loubet destacó que que los ciclos de política monetaria de los países van en función de las características de sus economías. Agregó que México empezó el ciclo de recortes mucho después que el resto de los países y por tanto no son tan comparables

México tiene la tercera tasa real ex ante más alta entre los pares de América Latina, que son Brasil y Colombia.

Esto significa que la inflación es menor en aquellos países y significa que son más atractivos para invertir.

En tanto, vicepresidente de inversiones en Franklin Templeton, Luis Gonzali, explicó que los inversionistas toman más en cuenta la tasa real del mercado.

En el caso de México sería el Udibono; en el de Estados Unidos serían los Tips y sí es importante, pero muchas veces los datos disponibles para calcular la tasa real ex ante no son tan visibles como para estimar la inflación esperada para los siguientes 12 meses.

Tasa nominal ayuda a mantener activos atractivos

Hablando de la tasa nominal, los expertos de BNP Paribas y Franklin Templeton explicaron que pese a que México está inmerso en un ciclo de recortes en la tasa, se mantiene entre los emisores soberanos con grado de inversión que paga más intereses entre sus pares de América Latina.

La tasa nominal de México ha ayudado un poco a que los activos mexicanos sean más atractivos al inversionista global, pero más que nada, ha sido la debilidad generalizada del dólar la que ha ayudado, explicó Luis Gonzali.

Para ilustrarlo comentó que la moneda mexicana lleva una apreciación acumulada de 11.3% mientras el dólar lleva un debilitamiento de 10% en lo que va del año.

“Sin duda ayuda tener tasas altas para mantener al tipo de cambio estable, pero es sólo un pedacito de toda la historia. El driver (factor impulsor) del peso fuerte ha sido más bien la debilidad del dólar”, subrayó el estratega.

Mientras la economista Díaz Loubet destacó que al comparar los rendimientos que ofrecen los emisores con la misma calificación de América Latina, es decir, los pares de calificación, México destaca entre los que tienen la tasa nominal más alta.

Si tomamos de referencia la nota soberana en Moody´s, serían Uruguay, Paraguay, Perú, Panamá y Colombia.

Colombia tiene una tasa nominal de 9.25%; Uruguay de 9%; México de 8%; Paraguay 6%; Perú 4.50% (inició ciclo de recortes en enero de 2023).