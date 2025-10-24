Milei se reunirá con CEO de JPMorgan previo a elecciones

El presidente argentino Javier Milei se reunirá con Jamie Dimon durante la visita del director ejecutivo de JPMorgan Chase & Co. a Buenos Aires esta semana, según personas al tanto del asunto.

Milei se enfrenta el domingo a una elección legislativa crucial que podría definir el destino de sus reformas de mercado libre. Se reunirá con Dimon y otros ejecutivos de JPMorgan el viernes, dijeron las fuentes, que pidieron el anonimato. El presidente también ofrecerá un discurso ante directores ejecutivos latinoamericanos en un evento organizado por el banco de Wall Street.

El presidente argentino, que se define como libertario, ha buscado defensor al peso en momentos que los argentinos buscan refugio en moneda dura antes de las elecciones. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, prometió su apoyo total, firmando una línea de swap por 20,000 millones de dólares con el Banco Central de Argentina y trabajando para conseguir un financiamiento privado por el mismo monto.

Dimon visita la capital argentina como parte de una serie de reuniones de alto nivel organizadas mucho antes de que estallara el pánico en los mercados. El director ejecutivo de JPMorgan suele reunirse con líderes mundiales cuando viaja a sus países, y el banco anunció hace varios meses que ampliará su presencia y plantilla en Buenos Aires.