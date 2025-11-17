Kugler sale en medio de actividades prohibidas

Adriana Kugler, exgobernadora de la Reserva Federal (Fed), que dimitió repentinamente este verano, realizó múltiples transacciones financieras que infringían las normas éticas del banco central, según revelaron el sábado documentos gubernamentales, y el asunto se remitió al organismo de control interno de la Fed para su investigación.

A finales de julio, Kugler solicitó una exención para hacer frente a las infracciones de las normas de inversión cometidas por su cónyuge, incluidas operaciones con acciones individuales y otras transacciones en torno a las reuniones sobre política monetaria de la Fed, pero le fue denegada, según informó un funcionario de la Fed.

No asistió a la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de los días 30 y 31 de julio para fijar las tasas de interés y anunció su dimisión al día siguiente, el 1 de agosto.

Kugler, que se incorporó a la Fed en el 2023, vio surgir los primeros problemas el año pasado cuando informó de las compras de acciones, entre ellas de Apple y Southwest Airlines, realizadas por su cónyuge, lo que estaba prohibido por las normas del banco central que regulan la actividad inversionista de los miembros y sus familias.

Un documento hecho público el sábado por la Oficina de Ética Gubernamental, señaló más problemas. En él se detallaban las operaciones que se realizaron durante las reuniones del FOMC o en torno a ellas, infringiendo las normas que prohíben ese tipo de inversiones. Otras operaciones incluían compras directas de acciones, lo que tampoco está permitido.

La actividad comercial de Kugler ha sido remitida al Inspector General del banco central, mientras que su formulario de declaración financiera final no fue certificado por el responsable de ética de la Fed, un hecho inusual.

En la presentación del sábado se señaló que Kugler vinculó los problemas comerciales con su cónyuge y afirmó que “su cónyuge no tenía intención de infringir ninguna norma o política”.