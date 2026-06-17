Inflación en UK se mantuvo estable en mayo pese a la guerra en Medio Oriente

La tasa de inflación anual de Reino Unido se mantuvo sin cambios en 2.8% durante mayo, ya que el aumento de los precios de la gasolina, provocado por la guerra entre Estados Unidos (EU) e Irán, se vio compensado por la baja de los precios de los alimentos, según datos oficiales publicados ayer.

El nivel del Índice de Precios al Consumo igualó la cifra de abril, informó la Oficina Nacional de Estadística, mientras que la previsión consensuada de los analistas apuntaba a un aumento de hasta 3.0 por ciento.

“Aunque la guerra en Medio Oriente está provocando un aumento de los precios a nivel mundial, contamos con el plan económico adecuado y la inflación se ha mantenido estable”, dijo Rachel Reeves, ministra británica de Hacienda, en respuesta a estos datos.

A pesar de que EU e Irán pactaron esta semana un acuerdo para poner fin al conflicto, la inflación podría seguir al alza en los próximos meses, ya que los costos energéticos se mantienen por encima de los niveles previos a la guerra.

Mientras tanto, los datos de inflación de mayo, mejores de lo esperado, podrían resultar inútiles para el gobierno laborista, que se enfrenta hoy a una votación extraordinaria que, según se prevé, pondrá en marcha un intento de destituir a Keir Starmer como primer ministro.

Andy Burnham, crítico de Starmer desde hace tiempo, espera ganar las elecciones para un escaño en el Parlamento por el noroeste de Inglaterra, con el fin de poder presentarse a la presidencia del Partido Laborista y al cargo de Primer Ministro.

Los datos sobre inflación se dieron a conocer antes de la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Inglaterra, que se espera que mantenga hoy estables los costos de financiamiento, tras la caída de los precios de la energía en los últimos días gracias al acuerdo entre EU e Irán.