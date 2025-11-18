Gasto en construcción en EU repuntó en agosto

El gasto en construcción en Estados Unidos (EU) repuntó inesperadamente en agosto, probablemente impulsado por las renovaciones de viviendas, ya que el aumento de las tasas hipotecarias siguió lastrando la construcción de viviendas unifamiliares.

La Oficina del Censo del Departamento de Comercio informó ayer que el gasto en construcción aumentó 0.2% tras un aumento revisado al alza de 0.2% en julio. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el gasto en construcción se reduciría 0.1% tras la caída de 0.1% registrada en julio.

El gasto disminuyó 1.6% en términos anuales en agosto. El informe, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el 1 de octubre, se retrasó debido al cierre récord de 43 días del gobierno federal. Es el primero de los informes retrasados en publicarse.

El gasto en proyectos de construcción privados aumentó 0.3% en agosto. La inversión en construcción residencial incrementó 0.8 por ciento. Sin embargo, el gasto en nuevos proyectos de viviendas unifamiliares se redujo 0.4 por ciento. El gasto en viviendas multifamiliares, que representan una pequeña parte del mercado inmobiliario, aumentó 0.2 por ciento.

La disminución de la inversión en la construcción de viviendas unifamiliares sugiere que las renovaciones fueron probablemente el motor del aumento de la construcción residencial.