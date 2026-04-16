FMI prevé que se comiencen a solicitar nuevos préstamos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que al menos una docena de países soliciten nuevos programas de préstamos para hacer frente al aumento de los precios de la energía y a las interrupciones en las cadenas de suministro provocadas por la guerra en Medio Oriente, y que varios países del África subsahariana soliciten ayuda, dijo ayer Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI.

Georgieva también advirtió que las interrupciones en el suministro se agravarán debido al cierre del estrecho de Ormuz, incluso si el conflicto termina rápidamente, e instó a los países a tomar medidas para reducir su consumo de combustible.

En una rueda de prensa celebrada durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington, Georgieva reiteró su estimación de que las perturbaciones derivadas de la guerra podrían generar una nueva demanda de ayuda financiera entre 20,000 y 50,000 millones de dólares, que podría incluir nuevos préstamos y la ampliación de algunos de los 39 programas de financiamiento nacional existentes del fondo.

No mencionó países concretos que hayan solicitado ayuda, aunque señaló que el FMI no debate actualmente una ampliación del programa de préstamos a Egipto.