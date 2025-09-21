Finanzas públicas de UK se deterioran a medida que se acerca el presupuesto

El endeudamiento del gobierno británico ha alcanzado su nivel más alto desde el inicio de la pandemia por Covid-19, según revelaron datos oficiales, lo que supone un duro golpe para el gobierno antes de la presentación de su presupuesto anual.

El déficit público entre abril, inicio del año fiscal británico, y agosto alcanzó 83,800 millones de libras, informó el viernes la Oficina Nacional de Estadística (ONS, por su sigla en inglés) en un comunicado.

Desde que se empezaron a registrar estos datos en 1993, la cifra solo es superada por la registrada durante el mismo periodo de cinco meses en el 2020, cuando se desató la pandemia.

La ONS añadió que, en agosto, el déficit, o diferencia entre el gasto público y los ingresos fiscales, fue de 18,000 millones de libras, 3,500 millones más que el año anterior.

El gobierno laborista liderado por el primer ministro, Keir Starmer, ha supervisado una economía británica prácticamente estancada desde que llegó al poder en julio del año pasado.

Los problemas del Partido Laborista se agravaron este mes cuando el rendimiento de los bonos del Estado británico a 30 años alcanzó su nivel más alto desde 1998, lo que aumentó la preocupación por el incremento de la deuda pública.

La atención se centra en el próximo presupuesto a finales de noviembre, donde los economistas esperan que la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, suba los impuestos para ayudar a equilibrar las cuentas.

Reeves ya aumentó algunos impuestos en su presupuesto inaugural, en octubre del año pasado, lo que, según los expertos, ha obstaculizado el crecimiento de la economía británica.

Los datos del viernes “van a dar lugar a debates sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la necesidad de subir los impuestos en el próximo presupuesto”, señaló Kathleen Brooks, directora de investigación del grupo comercial XTB.

Reino Unido también se enfrenta a una elevada inflación, lo que llevó al Banco de Inglaterra a mantener la semana pasada su tasa de interés de referencia en 4.0 por ciento.

