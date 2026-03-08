Estados Unidos pierde empleos en febrero

El empleo en Estados Unidos (EU) cayó sorpresivamente en febrero, según datos oficiales que alimentan las preocupaciones sobre un enfriamiento del mercado laboral.

Pese a la caída, la Casa Blanca considera que la economía está “fuerte”, cuando se acercan las elecciones de medio mandato este año.

La mayor economía del mundo perdió 92,000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un aumento de 126,000 empleos en enero, informó el fin de semana el Departamento de Trabajo.

La tasa de desempleo subió ligeramente a 4.4% desde 4.3% el mes anterior.

La fuerte caída general del empleo se debió a un descenso de puestos en el sector sanitario a causa de huelgas, señaló el Departamento de Trabajo. Los huelguistas se consideran estadísticamente como fuera del mercado, de forma temporal.

Sin embargo, esto no basta para explicar un retroceso de tal magnitud. Sobre todo porque los meses anteriores han sufrido importantes revisiones a la baja.

El informe de enero, que había sido considerado muy bueno, ahora lo es un poco menos, y la actualización de los datos muestra que EU ya había eliminado empleos en diciembre.

“La historia económica acaba de cambiar de forma espectacular (...) Las preguntas relativas a una posible recesión vuelven a estar sobre la mesa”, afirmó en X Justin Wolfers, profesor de economía en la Universidad de Míchigan.

El informe agrega que “el empleo en el sector de la información y en el gobierno federal siguió mostrando una tendencia a la baja”.

Los economistas habían anticipado ampliamente una fuerte desaceleración en el crecimiento del empleo, pero no una caída.

Si la tendencia continúa, complicará los intentos del presidente de EU, Donald Trump, de aliviar la creciente preocupación por el costo de la vida.

Economía, realmente fuerte

El principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo en una entrevista el viernes que la economía estadounidense es “realmente fuerte” a pesar de la pérdida de empleos.

Hasset le dijo a CNBC que los observadores deberían “tomar el promedio de varios meses” cuando se trata de las cifras de contrataciones, y añadió que los datos más recientes están dentro de lo previsto “porque la inmigración ha bajado tanto que el nivel de equilibrio del empleo probablemente se sitúa en el rango de 30,000 o 40,000 puestos de trabajo (creados) al mes”.