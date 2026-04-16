Energéticas deberían pagar más impuestos

Destacados economistas pidieron ayer a los gobiernos que impongan impuestos sobre las ganancias extraordinarias a las empresas energéticas que se disponen a obtener beneficios económicos de la guerra de Estados Unidos (EU) e Israel contra Irán.

La guerra ha provocado un aumento de los precios del petróleo y el gas que mejorará los resultados de las empresas energéticas, pero está afectando a los consumidores.

“El ICRICT insta a los gobiernos a que impongan de inmediato un impuesto sobre las utilidades extraordinarias a los sectores del petróleo, el gas y los fertilizantes, ya que es una medida económicamente sensata y moralmente imperativa”, afirmó el grupo de economistas liderado por el premio Nobel, Joseph Stiglitz.

El aumento de los precios de la energía “perjudica de manera desproporcionada a los trabajadores comunes, a los agricultores y a los países importadores de combustibles fósiles, mientras que un pequeño grupo de grandes corporaciones y productores estatales acumula beneficios extraordinarios a su costa”, afirmaron.

Además del aumento de los precios del combustible, los costos de otros insumos fundamentales, como los fertilizantes, también se han disparado, lo que aumenta el riesgo de un repunte de la inflación global.

Afirmaron que un impuesto sobre las ganancias extraordinarias aplicado a las empresas energéticas y de fertilizantes gravaría las utilidades obtenidas como consecuencia del conflicto, y no aquellos derivados de la innovación o el espíritu emprendedor.

Varios países cobraron impuestos sobre las ganancias extraordinarias en los sectores de la energía y la agroindustria tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en el 2022.