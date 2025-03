Diputados alistan ratificación en fast track de Edgar Amador Z.

La Cámara de Diputados se alista para ratificar en fast track la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de nombrar a Edgar Abraham Amador Zamora como nuevo titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este martes, el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro anunció que recibió el oficio de la Secretaría de Gobernación por el que la mandataria mexicana, somete a la ratificación de esta Cámara de el nombramiento de Edgar Abraham Amador Zamora, al frente de la SHCP, tras la renuncia de Rogelio Ramírez de la O.

El documento fue enviado a la Comisión de Hacienda, en donde se deberá analizar este nuevo nombramiento.

Sobre este asunto, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), adelantó que se prevé que este miércoles se apruebe en el Pleno la ratificación de Amador Zamora, como secretario de Hacienda, en una sesión presencial.

“Estamos intentando aprobar el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda. Nos llegó ayer el nombramiento. La ratificación la queremos hacer mañana (hoy)”, detalló.

Para ello, dijo, “está convocado temprano a Comisiones el secretario de Hacienda, y junto con otros dos nombramientos que también se tenían procesados aquí en la Comisión de Hacienda. Vamos a juntar los tres nombramientos para poder buscar la manera de aprobarlos, ratificarlos, porque el nombramiento lo hace la Presidenta, y nosotros lo ratificamos”.

Por su parte, el líder parlamentario de PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, anunció que su bancada analizará perfil del nuevo secretario de Hacienda antes de emitir su voto, pues, dijo, “en lo particular, creo que debería ser otro el personaje”.

“Nosotros estamos preocupados por la economía del país, que no crece, no está en sus mejores momentos y es preocupante, ya sabrá la mayoría si le da el voto de confianza, nosotros analizaremos en lo particular esa designación para emitir nuestro voto; yo, en lo particular, creo que debería ser otro el personaje en estos momentos”, sostuvo.

El documento remitido por Segob menciona que Amador Zamora es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional se ha desempeñado como subsecretario de Hacienda de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del 1 de octubre de 2024 a la fecha.

Fue investigador técnico en la gubernatura del Banco de México; en el Gobierno de la Ciudad de Méxicos fue secretario de Finanzas y antes subsecretario de Planeación.