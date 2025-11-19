Datos darán claridad de la situación económica

Thomas Barkin, presidente de la Reserva Federal (Fed) de Richmond, dijo ayer 18 de noviembre, que espera que los próximos datos y las entrevistas comunitarias en curso ayuden a aclarar hacia dónde se dirige la economía, ya que los responsables políticos del banco central estadounidense siguen enfrentándose a la tensión entre sus objetivos de inflación y empleo y están divididos sobre la dirección de la política monetaria.

En unas declaraciones preparadas para un acto celebrado en Virginia y en comentarios separados en una entrevista con los medios de comunicación, Barkin afirmó que los datos disponibles y las entrevistas con la comunidad muestran que la economía se encuentra en un equilibrio “poco atractivo”, con una inflación superior al objetivo de 2.0% de la Fed y sin una tendencia clara al alza o a la baja, y con una tasa de desempleo que probablemente aumentará.

Con sus colegas divididos entre si se deben recortar las tasas de interés para proteger el mercado laboral o dejarlas donde están para protegerse contra una mayor inflación, Barkin dijo que es fácil “imaginar escenarios en ambos lados que sugieran una respuesta política. Pero también es fácil imaginar que no”.

Barkin no es miembro con derecho a voto del Comité Federal de Mercado Abierto, encargado de fijar la política monetaria, este año, pero sus opiniones representan un término medio entre dos bandos de responsables políticos, uno que aboga por recortes de réditos para protegerse contra el lento crecimiento y el aumento de la tasa de desempleo, y otro que considera que la inflación corre el riesgo de subir y no quiere bajar más las tasas.

Los inversionistas han apostado casi a partes iguales por si la Fed reducirá su tasa de interés oficial otro cuarto de punto porcentual hasta situarla en el rango de 3.50-3.75% en su reunión del 9 y 10 de diciembre, o si hará una pausa en los recortes de tasas por ahora, con la posibilidad de múltiples disensiones en cualquiera de los dos casos.