La contratación en el sector privado de EU se enfría más de lo esperado

La contratación en el sector privado estadounidense se desaceleró más de lo previsto durante agosto, según informó ayer 04 de septiembre, la firma de nóminas ADP, mientras todas las miradas se dirigen al mercado laboral para evaluar la salud de la economía.

Un mercado laboral que se debilita rápidamente podría orillar al banco central de Estados Unidos, la Reserva Federal (Fed), a recortar las tasas de interés para impulsar la mayor economía del mundo, mientras los responsables de las políticas equilibran los riesgos de inflación y empleo.

El empleo en el sector privado aumentó en 54,000 puestos de trabajo el mes pasado, frente a los 106,000 puestos revisados de julio.

“El año comenzó con un fuerte crecimiento del empleo, pero ese impulso se vio afectado por la incertidumbre”, dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson, en un comunicado.

Agregó que la desaceleración de la contratación podría explicarse por problemas que van desde la escasez de mano de obra hasta el nerviosismo de los consumidores.

Si bien se mantuvieron las ganancias de empleo en áreas como el ocio y la hospitalidad, industrias como la manufactura, el comercio, el transporte y los servicios públicos perdieron puestos de trabajo.

“El mercado laboral está mostrando señales de deterioro. Aún no suena la alarma, pero cada vez hay más indicios de que las empresas están empezando a recortar personal”, advirtió Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union.

Además de los datos de ADP, las nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada también alcanzaron su nivel más alto desde fines de junio, dijo.

“La contratación está congelada en la mayoría de las industrias. Las empresas se muestran reacias a contratar debido a la gran incertidumbre en torno a los aranceles y el comercio”, añadió Long.

El informe llega un día antes de que Estados Unidos (EU) publique sus cifras oficiales de contratación y desempleo.

IA, sin demasiada afectación al mercado laboral

La creciente adopción de la tecnología de Inteligencia Artificial (IA) por parte de las empresas del distrito de Nueva York de la Reserva Federal (Fed) no ha sido hasta ahora un gran destructor de empleo, según afirmó ayer la entidad en un blog.

“Las empresas informaron de un notable aumento en el uso de la IA en el último año, sin embargo, muy pocas empresas informaron de despidos inducidos por la IA”, escribieron los economistas de la Fed de Nueva York en el blog.

“De hecho, para aquellos que ya están empleados, nuestros resultados indican que es más probable que la IA resulte en un reciclaje que en la pérdida de empleo, similar a nuestros hallazgos del año pasado”, y hasta ahora la tecnología no apunta a “reducciones significativas en el empleo”.

Existe una preocupación generalizada de que la IA pueda crear importantes obstáculos a la contratación en los próximos años y que la tecnología afecte en mayor medida a los empleos profesionales y directivos mejor remunerados.

Los inversionistas están invirtiendo en IA en un momento en el que el empleo ya ha empezado a mostrar cierta debilidad. (Con información de Reuters)