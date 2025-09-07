Consultoras ven inflación argentina de agosto por encima del 2%

Además de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno de Argentina tendrá otra parada complicada en el mes de septiembre y será el próximo miércoles 10, cuando el INDEC publique el dato de inflación de agosto. Tras un julio tumultuoso en lo que respecta a la cotización del dólar, en Casa Rosada aseguran que el traslado a precios de este "salto" de la divisa será casi imperceptible. Estimaciones privadas muestran que el IPC sufrirá inevitablemente un rebote que, incluso, podría llevarlo por encima del 2%, luego de 3 meses consecutivos por debajo de ese nivel.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la mediana de los analistas aumentó un 0.4% su proyección en relación al informe anterior y estimaron una inflación del 2.1% en agosto, augurando un traspié para el Gobierno en su batalla en hacer "desaparecer" la inflación.

Para algunas consultoras existen posibilidades de que el índice sea menor que el de julio, en una incógnita que se resolverá recién el próximo miércoles.

En la previa al dato oficial, la consultora C&T publicó su relevamiento de precios minoristas para la región GBA, que en agosto presentó un incremento mensual de 1.6%, por debajo del 1.9% de julio, lo que derivó en un alza interanual de 32.5%, la menor desde julio de 2018.

En EcoGo, la consultora que lidera Marina Dal Poggetto, estiman un 2% de variación mensual en los precios minoristas, acumulando un 19.9% en el año.