Confianza de los consumidores de EU, estable en octubre

La confianza de los consumidores estadounidenses se mantuvo estable en octubre, y los hogares parecieron ignorar el cierre parcial del gobierno, aunque persistieron las preocupaciones sobre el mercado laboral y la inflación.

Las encuestas a consumidores realizadas por la Universidad de Michigan publicadas el viernes señalaron que “las cuestiones económicas, como los altos precios y el debilitamiento de las perspectivas laborales, siguen siendo la principal preocupación de los consumidores”, y añadieron que las entrevistas con los encuestados mostraban pocos indicios de que el cierre “haya cambiado hasta ahora la opinión de los consumidores sobre la economía”.

También ha provocado la suspensión de la recopilación y publicación de datos económicos oficiales, lo que ha afectado al muy seguido informe mensual sobre el empleo, que no se publicó el viernes pasado.

“Parece que a los consumidores no les importa que Washington haya cerrado”, dijo Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS. “Los consumidores aún no le han dado la espalda a la economía”.

La Universidad de Michigan afirmó que su índice de confianza del consumidor apenas varió este mes, situándose en 55 puntos frente a la lectura final de 55.1 puntos en septiembre. Los economistas encuestados por Reuters esperaban que el índice bajara hasta 54.2 puntos. La confianza disminuyó entre los encuestados que se identificaron como demócratas. Los republicanos y los independientes se mostraron más optimistas este mes.

