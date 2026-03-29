Confianza de consumidores en EU cae a su nivel más bajo en tres meses

La confianza de los consumidores estadounidenses cayó más de lo previsto en marzo, alcanzando su nivel más bajo en tres meses, ya que la guerra en Medio Oriente avivó los temores inflacionistas y ensombreció las perspectivas económicas.

El descenso, según los datos publicados por las encuestas de consumidores de la Universidad de Míchigan, se produjo en todos los grupos de edad y afiliaciones políticas, con fuertes caídas entre los consumidores de ingresos medios y altos, así como entre los que poseen acciones.

Aunque la correlación entre la confianza de los consumidores y el gasto es débil, el aumento de los precios de la gasolina y la caída del valor de las acciones, junto con un mercado laboral estancado, podrían socavar el consumo y obstaculizar el crecimiento económico. Los hogares con mayores ingresos han liderado el gasto de los consumidores, respaldados por unos sólidos niveles de riqueza.

“La confianza alcanzó un mínimo histórico a mediados del 2022, cuando la inflación se situaba en su nivel más alto en décadas, pero la economía se mantuvo firme gracias a un sólido crecimiento del PIB y a un mercado laboral históricamente fuerte”, dijo Gus Faucher, economista jefe de PNC Financial.

“Si el conflicto se prolonga, los precios de la gasolina subirán aún más durante la temporada de verano, y las acciones seguirán cayendo, los consumidores podrían tirar la toalla y empezar a reducir su gasto”.

La U. de Míchigan indicó que su índice de confianza del consumidor cayó este mes hasta 53.3 puntos, el nivel más bajo desde diciembre, frente a 55.5 puntos registrado anteriormente.

En febrero se situó en 56.6 puntos y no está muy lejos del mínimo histórico registrado en junio del 2022. El indicador de perspectivas económicas a corto plazo de la encuesta se desplomó 14%, mientras que el de las expectativas sobre las finanzas personales para el próximo año se hundió 10 por ciento. Según la encuesta, los descensos en las expectativas a largo plazo fueron más moderados.

“Estas tendencias indican que, en este momento, es posible que los consumidores no esperen que los recientes acontecimientos negativos se prolonguen mucho en el futuro”, afirmó Joanne Hsu, directora de las Encuestas de Consumidores de la Universidad de Míchigan. “Sin embargo, estas opiniones podrían cambiar si el conflicto con Irán se prolonga o si el aumento de los precios de la energía se traslada a la inflación general”.