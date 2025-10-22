CEO de JPMorgan visita Argentina en medio de turbulencias políticas

El CEO de JPMorgan, dueño de una fortuna de 2,800 millones de dólares y considerado el banquero más importante del mundo, llegó esta semana a Argentina, en momentos en que el país atraviesa turbulencias políticas que están impactando en la economía local.

Jamie Dimon aterrizó en Buenos Aires como parte de una reunión de alto nivel organizada por el gigante de Wall Street, casi una semana después de haber mostrado su interés y entablado conversaciones -junto a Bank of America, Goldman Sachs, Citigroup y Santander- con el Tesoro de Estados Unidos para proporcionar hasta 20,000 millones de dólares en préstamos a la nación austral.

En este viaje tiene previsto mantener una reunión privada con el ministro de Economía, Luis Caputo, a propósito de esas negociaciones por lo que se podría esperar anuncio formal de ayuda por parte de la compañía.

Aunque la visita estaba prevista desde hace meses, en el Gobierno creen que su llegada adquiere una nueva dimensión tras el anuncio de Trump, quien el lunes advirtió que "Argentina pelea por su vida, se está muriendo".

Y es que este domingo, el Presidente Javier Milei se enfrenta a una dura prueba electoral.