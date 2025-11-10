El BOJ vio motivos para un aumento de tasas

Los responsables políticos del Banco de Japón (BOJ, por su sigla en inglés) vieron cada vez más motivos para subir las tasas de interés a corto plazo, y algunos señalaron la necesidad de garantizar que se mantenga el impulso de aumento salarial de las empresas, según se desprende del resumen de opiniones de la reunión de octubre publicado ayer 10 de noviembre.

De las 13 opiniones sobre política monetaria de los nueve miembros del Consejo, ocho señalaron la necesidad de subir las tasas de interés pronto o establecieron condiciones específicas para aumentar los costos de los préstamos a corto plazo.

Los debates aumentan la probabilidad de que el BOJ suba los réditos el mes que viene o en enero, dependiendo de si las ganancias y los comentarios de los ejecutivos convencen a los responsables políticos de que las empresas seguirán aumentando los salarios el año que viene.

“Aunque la situación actual puede no requerir una acción inmediata, el banco central no debe perder el momento oportuno para subir las tasas de interés oficiales”, afirmó uno de los miembros.

Es probable que el BOJ suba los réditos si “no hay noticias negativas” sobre la economía o los mercados mundiales y si puede confirmar que las empresas mantendrán su política de fijación activa de salarios, según otra opinión.

En la reunión de dos días celebrada hasta el 30 de octubre, el BOJ mantuvo las tasas de interés estables en 0.5 por ciento.