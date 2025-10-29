Alza salarial supera inflación argentina en agosto

El INDEC informó que el índice de salarios registró un aumento de 3.2% en agosto en Argentina, ubicándose por encima de la inflación en los precios minoristas (1.9%) del octavo mes del año.

De esta forma, los salarios se mantuvieron por encima del Índice de los Precios al Consumidor (IPC) en siete de los ocho meses del año. La única excepción fue marzo, cuando el organismo estadístico informó una variación mensual de 3%, mientras que la inflación fue de 3.7 por ciento.

En agosto, el indicador acumuló un incremento de 27.6% con respecto a diciembre de 2024. "El crecimiento mensual se debe a subas de 2.2% en el sector privado registrado, 2.8% en el sector público y 6.0% en el sector privado no registrado", informó el INDEC. En síntesis, ambos índices se ubicaron por encima del IPC de agosto.

En dicho periodo, el indicador, que estima la evolución de los salarios pagados en la economía aislando ciertas variaciones (cantidad de horas trabajadas, descuentos por ausentismo y premios por productividad, entre otros aspectos), acumuló un aumento de 18.8% en el sector privado registrado, 22.5% en el sector público y 67.4% en el sector privado no registrado.