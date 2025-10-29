Alemania subirá el salario mínimo para llegar a 14.60 euros por hora

El salario mínimo por hora para los trabajadores en Alemania, la mayor economía de Europa, aumentará en dos etapas hasta alcanzar los 14.60 euros en el 2027, desde los 12.82 euros actuales, según acordó ayer el gabinete.

El cambio, que inicialmente incluirá un aumento a 13.90 euros a principios del 2026, está en línea con las propuestas presentadas en junio por una comisión designada por el gobierno y compuesta por empresarios y sindicatos.

Según estimaciones de la Oficina Federal de Estadística, hasta 6.6 millones de trabajadores podrían beneficiarse de este aumento.

Sin embargo, los detractores afirman que el incremento del salario mínimo podría poner en peligro puestos de trabajo, ya que el aumento de los costos laborales dificulta a las empresas la contratación y retención de personal.

El mercado laboral alemán está sintiendo los efectos de dos años de contracción económica, con un número de desempleados que alcanzó 3 millones en agosto por primera vez en una década.