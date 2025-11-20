Actividad económica de México se estancó en octubre: IOAE

La actividad económica de México se mantuvo sin cambios en octubre en relación a igual mes del 2024, de acuerdo a las cifras preliminares emitidas la mañana de este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En comparación con el mes anterior, la economía mexicana tampoco registró variaciones, según el Inegi.

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación del índice general IGAE, una referencia mensual del PIB de México.

INFORMACIÓN EN PROCESO...