Crear una empresa militar y que administre tres tramos del Tren Maya, más los aeropuertos de Tulum, Chetumal, de Palenque y Santa Lucía para que las utilidades puedan financiar pensiones de las Fuerzas Armadas, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una “mentira”, así lo indicó Raymundo Tenorio Aguilar, economista y docente del Tecnológico de Monterrey.

“Lo que se genere de utilidades, o no, va al presupuesto general. No pueden ir en específico a una empresa porque es una empresa del Estado y todo va al mismo cajón (...) En el Ejército, tengan o no empresa, ya tienen sus pensiones”, dijo en entrevista con El Economista.

El experto mencionó que “de que se puede, se puede hacer” porque los ramos administrativos los maneja el presidente y puede crear esa empresa sin problemas y “se transfiere el presupuesto de una cajón a otro (...) por lo tanto no deberían en estricto sentido ser empresas para crear utilidad, más bien son empresas que generan bienes públicos”.

El pasado 20 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró en Tulum, Quintana Roo, que su gobierno está pensando que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del Tren, más el Aeropuerto de Tulum, de Chetumal, de Palenque, y el Felipe Ángeles, la maneje una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas.

Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente, y que las utilidades de estas empresas se destinen a fortalecer las finanzas para jubilados y pensionados de las Fuerzas Armadas”, dijo López Obrador.

Tenorio Aguilar recordó que los empleados de dependencias federales, incluyendo Fuerzas Armadas, ya tienen su pensión asegurada, con cargo a los impuestos.

Tenorio fue contundente, las fuerzas armadas ya gozan de jubilaciones y prestaciones superiores a las de otros ramos administrativos. Por ejemplo, desde el soldado raso hasta el alto mando tienen como prestación especial, que no tiene ninguna otra secretaría federal, el poder llevar a sus hijos a una universidad privada con una beca de 100% que es pagada del presupuesto.

Además, el catedrático mencionó que esta posible acción quitaría facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como actualmente sucede con las aduanas que están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina.

