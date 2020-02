Computados 17 votos de legislaturas locales, la Cámara de Senadores hizo la declaratoria de aprobación de la reforma al Artículo 28 de la Constitución, que prohíbe la condonación de impuestos.

La nueva redacción del primer párrafo del referido artículo precisa: “En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos, las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes”.

Al referirse a la enmienda constitucional y fijar la posición del grupo parlamentario del PAN, Gustavo Madero calificó el cambio como una pseudorreforma.

El senador chihuahuense, desde la tribuna, dijo que se trata de un cambio a la Constitución que no sólo no mejora, sino que empeora y deja más confusa la aplicación de la norma.

Lo único que se agregó, explicó, fue “las condonaciones de impuestos”.

“Es toda la gran reforma que hemos sesudamente discutido. Las condonaciones de impuestos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. ¿Qué quiere decir? Que se eliminan, pero permanecen. ¿Qué quiere decir? Que se prohíben, pero se autorizan en los términos que diga el Código Fiscal. ¿Qué quiere decir? Que, como diría Mario Moreno, Cantinflas, ‘sí, pero no’. Deberíamos estar muy apenados en este Congreso por estar perdiendo el tiempo con estas pseudorreformas”, se mofó.

Comentó que en su iniciativa, a partir de la cual se hizo la citada modificación, el titular del Ejecutivo federal aseguró que hubo 40,000 millones de pesos de condonaciones entre el 2007 y el 2018, es decir, durante los sexenios de los expresidentes Felipe Calderón (PAN) y Enrique Peña Nieto (PRI).

“¿Y qué creen? Nadie está procesado, nadie está denunciado por estas supuestas violaciones. Es una simulación en toda la extensión de la palabra” dijo.

La respuesta al panista llegó de inmediato en voz de Alejandro Armenta Mier (Morena): “Qué pena la fragilidad de la memoria de los conservadores. Es lamentable”.

Desde el año 2000, cuando inició “el supuesto cambio en el país”, y hasta la fecha, se condonaron más de 500,000 millones de pesos de impuestos, comentó.

“Pero escuchamos a los conservadores decir que eso no es importante, que es un distractor. ¿Saben lo que significa este distractor de 500,000 millones de pesos condonados por los gobiernos del cambio? 70 millones de quimioterapias en el país.

“Hablar del pasado no lo hacemos para renunciar a nuestra responsabilidad histórica, pero no estaríamos hablando si ustedes hubieran cumplido en su momento con su responsabilidad. No estaríamos hablando de un solo enfermo de cáncer en el país. Se hubieran pagado 4.2 millones de elementos de la Guardia Nacional para todo el territorio, evitando muertos que los gobiernos del PAN han heredado a este país; se hubieran construido, óiganlo bien, 500 hospitales generales”, agregó.

Antecedente

El 14 de agosto del 2019, el presidente López Obrador envió la reforma al Artículo 28 de la Constitución a la Cámara de Diputados.

El 3 de octubre del 2019 fue el inicio del análisis para dictaminar la minuta del proyecto de reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos.

El 5 de noviembre del 2019, la Cámara Baja aprobó, en lo general y particular, las reformas al artículo.

El 11 de diciembre del 2019, el Senado aprobó por unanimidad la minuta.

Fuente: Senado

[email protected]