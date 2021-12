La reforma en materia financiera que se encuentra pendiente se concretaría en el siguiente periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, a realizarse entre febrero y abril próximos, informó Ricardo Monreal Ávila.

Las iniciativas en la materia que son de su autoría, explicó el Presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores y coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), están en proceso de dictaminación en las comisiones ordinarias correspondientes.

“Esta reforma (sobre comisiones bancarias) es necesaria y no la he quitado de la mesa de la discusión. Es probable que rápido, la semana que entra, podamos volverla a retomar, sobre todo lo de inclusión financiera, que, para efecto de no generar sobresaltos en los mercados o en la estabilidad de la economía, he querido acordarla y consensuarla con la Comisión Nacional Bancaria, con la Asociación Mexicana de Bancos, con los entes que tienen que ver con la regulación de este tipo de comisiones.

“Pero la vamos a sacar. Simplemente dimos un compás, porque el Presidente (de la República) había señalado, en su toma de protesta, que no habría reformas en materia fiscal en los primeros tres años. Pero ya pasaron los primeros tres años y yo creo que es importante tocar estos temas en el próximo periodo de sesiones, que empieza el primero de febrero. Entonces, sí lo vamos a hacer, y no está olvidada, ni está oculta, ni está archivada esta iniciativa de reformas en materia financiera’’, dijo el senador durante una conferencia de prensa desde Baja California Sur.

Monreal Ávila presentó desde el 8 de noviembre de 2018 su iniciativa de reformas a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y Ley de Instituciones de Crédito, sobre comisiones bancarias.

En su libro titulado “Reforma al sistema financiero mexicano’’, publicado en 2019, Monreal Ávila estableció:

“Una nueva reforma financiera debe comenzar por hacer accesibles los servicios y productos financieros a una mayor cantidad de personas, lo cual no sucederá si se mantienen los costos de acceso actuales, especialmente los concernientes al crédito y las comisiones bancarias.

Asimismo el legislador señala que en México se debe contar con, al menos, dos productos financieros básicos: una cuenta de nómina que no requiera saldos mínimos, ni cobre comisiones, con banca electrónica y SPEI; y que se permitan dos disposiciones mensuales en cualquier cajero sin costo y una tarjeta de crédito con condiciones accesibles.

